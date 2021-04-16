16 апреля в Свердловской области ожидаются следующие события

16.04.2021, пятница

В 11:00 в Ельцин-центре (ул. Ельцина, 3) состоится торжественное открытие туристической выставки «Лето-2021».

В 11:00 на официальном портале Екатеринбурга (екатеринбург.рф) начнется трансляция онлайн- брифинга заместителя главного врача городского центра медицинской профилактики Александра Харитонова, посвященного ходу вакцинации от новой коронавирусной инфекции. Он расскажет о количестве горожан, уже поставивших прививку, расширении сети точек массовой вакцинации в Екатеринбурге и сроках новых поставок вакцины, а также ответит на вопросы журналистов.

В 12:00 в Октябрьском районном суде Екатеринбурга продолжится заседание по делу бывшего директора «Титановой долины» Артемия Кызласова.

В 12:00 в пресс-центре ТАСС накануне Дня борьбы с гемофилией в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная доступности медицинской помощи больным гемофилией в Свердловской области. О статистике больных гемофилией в Свердловской области, о доступности оказания медицинской помощи пациентам с генетическим заболеванием крови, о современных методах диагностики и лечения расскажут заместитель главного врача по медицинской части ГАУЗ СО «Областная станция переливания крови» Максим Галимов и президент Свердловской региональной организации общероссийской благотворительной общественной организации инвалидов «Всероссийское общество гемофилии» Рифат Зайнутдинов.

В 15:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная проведению Международной туристской выставки «Лето-2021». Выставка пройдет с 16 по 17 апреля на площадке Ельцин-центра. О программе выставки и географии участников, о наиболее востребованных туристических направлениях и маршрутах на лето 2021 года, а также о ситуации в туристической отрасли в стране и в мире расскажут президент Российского союза туриндустрии Андрей Игнатьев, директор уральского отделения Российского союза туриндустрии, директор Уральской Ассоциации туризма Михаил Мальцев, консул Болгарии в Екатеринбурге Пламен Петков.

Екатеринбург. Другие новости 15.04.21

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