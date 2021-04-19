19 апреля в Свердловской области ожидаются следующие события

19.04.2021, понедельник

В 10:00 пресс-центр «Интерфакс-Урал» проведет онлайн-пресс-конференцию, посвященную участию Областной станции переливания крови в борьбе с коронавирусом. Областная станция переливания крови участвует в создании первого лекарства от коронавируса на основе плазмы переболевших: какие процессы препарат запускает в организме? Какой вклад в разработку внесли уральские доноры? Хватает ли медикам заготавливаемой крови? На эти и другие вопросы ответит Максим Галимов, заместитель главного врача по медицинской части станции переливания крови. Пресс-конференция пройдет на платформе Zoom. Для подключения необходимо заранее пройти регистрацию по ссылке. Онлайн-трансляция будет идти на официальном YouTube-канале «Интерфакса».

В 10:30 от здания администрации Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а) отправится пресс-тур, посвященный подготовке городской ливневой канализации к работе в летний сезон.

Специалисты муниципального учреждения «Водоотведение и искусственные сооружения» продемонстрируют процесс прочистки люков, расскажут о весеннем и летнем регламенте работы и ответят на вопросы СМИ.

В 12:00 пресс-центр «Интерфакс-Урал» проведет онлайн-пресс-конференцию, посвященную развитию туризма в Свердловской области. Туристический рынок в Свердловской области готовится к майским праздникам и лету: какие события и маршруты станут точкой притяжения в новом сезоне? Как отели готовятся к сезону? Влияют ли приостановка авиасообщения с Турцией и Танзанией на интерес туристов к отдыху в домашнем регионе? На эти и другие вопросы ответят: Надежда Шестакова, и.о. директора Центра развития туризма Свердловской области; Ольга Акимова, член правления клуба отельеров, член правления конгресс-бюро Екатеринбурга, генеральный менеджер Angelo by Vienna House Ekaterinburg. Пресс-конференция пройдет на платформе Zoom. Для подключения необходимо заранее пройти регистрацию по ссылке. Онлайн-трансляция будет идти на официальном YouTube-канале «Интерфакса».

Екатеринбург. Другие новости 18.04.21

Екатеринбургский штаб Навального ждет на протестном митинге 15 тысяч человек. / Зоозащитники забрали у жительницы Верхней Пышмы 11 истощенных собак. / В свердловских муниципалитетах выявлено в три раза больше зараженных коронавирусом, чем в Екатеринбурге. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»