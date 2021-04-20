20 апреля в Свердловской области ожидаются следующие события

20.04.2021, вторник

В 10:00 состоится очередное заседание Законодательного собрания Свердловской области.

В 11:00 в областном центре реабилитации инвалидов (Екатеринбург, ул. Белинского, 173А) состоится торжественное мероприятие по итогам III Всероссийской зимней Спартакиады инвалидов 2021 года. В мероприятии примет участие министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт.

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная проведению фестиваля науки «Кстати» в Екатеринбурге с 21 по 25 апреля. Мероприятие организовано Информационным центром по атомной энергии при поддержке Госкорпорации «Росатом» и Администрации Екатеринбурга. Тема четвертого офлайн-фестиваля «След». О подробной программе фестиваля (лекции, мастер-классы, интеллектуальные игры), о главных спикерах и площадках, о научных проблемах и вызовах расскажут руководитель Информационного центра по атомной энергии (ИЦАЭ) Екатеринбурга Елена Николаева, сотрудник Информационного центра по атомной энергии (ИЦАЭ) Екатеринбурга Андрей Твердов и эксперт фестиваля науки «Кстати», кандидат химических наук, старший научный сотрудник Института естественных наук и математики УрФУ Кирилл Гржегоржевский.

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная Национальному дню донора в России. О количестве заготовленной донорской крови в 2020 году, о мерах поддержки доноров в Свердловской области и праздничных мероприятиях к Национальному дню доноров расскажут заместитель главного врача Областной станции переливания крови, главный внештатный трансфузиолог Свердловской области и УФО Наталья Попкова, почетный донор России, профессор Уральского государственного горного университета Владимир Белов и донор, начальник ансамбля песни и пляски Уральского округа войск национальной гвардии Российской Федерации, майор Константин Петрачков.

В 12:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится заседание постоянной комиссии по безопасности жизнедеятельности населения.

В 12:00 в офисе добровольческого движения «Дорогами добра» (Екатеринбург, ул. Шарташская, 21) развернется мобильный пункт вакцинации от Covid-19. Сделать прививку смогут волонтеры, которые во время пандемии помогали пенсионерам, доставляя продукты и лекарства.

В 13:00 в Доме Севастьянова (ул. Горького, 21) состоится пресс-подход на тему подготовки региона к саммиту SportAccord, в котором примут участие губернатор Евгений Куйвашев, президент ассоциации SportAccord Рафаэль Кьюлли, управляющий директор ассоциации SportAccord Нис Хатт.

В 14:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится совместное заседание постоянной комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию и постоянной комиссии по безопасности жизнедеятельности населения.

В 14:30 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится заседание постоянной комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию.

Екатеринбург. Другие новости 19.04.21

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