21 апреля в Свердловской области ожидаются следующие события

21.04.2021, среда

В 10:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится заседание постоянной комиссии по социальной защите и здравоохранению.

В 10:30 в Екатеринбурге на конечной остановке транспорта «Краснолесье» Николай Вахлов – заместитель председателя комитета по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети администрации города расскажет о применении валидаторов в общественном транспорте Екатеринбурга и продемонстрирует принципы их работы.

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная началу сезона аллергий. О видах аллергических заболеваний, о современных методах диагностики и лечения, о противопоказаниях к вакцинации у людей с аллергией расскажут заведующая городским амбулаторно-консультативным отделением аллергологии и иммунологии ГБУЗ СО «ЦГКБ № 6», врач-пульмонолог, врач-аллерголог-иммунолог, к.м.н. Анна Петухова, врач-аллерголог-иммунолог ГБУЗ СО «ЦГКБ № 6» Валерия Подгайная, врач-пульмонолог ГБУЗ СО «ЦГКБ № 6» Надежда Карсакова.

В 11:30 в УрГЭУ (Екатеринбург, ул. 8 Марта, 62/45) в рамках Евразийского экономического форума молодежи состоится пресс-подход участников – представителей более 20 иностранных государств.

В 12:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится заседание постоянной комиссии по развитию образования, науки, физической культуры, спорта и молодежной политике.

В 12:00 стартует объезд гарантийных участков Режевского тракта, отремонтированных в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2020 году. Специалисты проинспектируют, как дорожное покрытие пережило зиму, перепады температур и высокую интенсивность движения. Проверять состояние дорог будут в том числе заместитель начальника управления автомобильных дорог Свердловской области Олег Мелехов, председатель общественного совета при министерстве транспорта и дорожного хозяйства региона Виталий Крупин, эксперты РосДорНИИ.

В 12:00 в клубе EverJazz (ул. Тургенева, 22) состоится презентация первого российского словаря благотворительности. Это первое печатное издание и первый российский справочник, отражающий все разнообразие современной лексики, которую используют меценаты и НКО, работающие в сфере благотворительности. Словарь создан специалистами филфака Уральского федерального университета (УрФУ) по инициативе благотворительного фонда «Умная среда» (Екатеринбург) и при поддержке Фонда президентских грантов.

В 14:00 на площадке технопарка «Университетский» (ул. Конструкторов, 5) состоится обсуждение реализации на территории Свердловской области национального проекта «Производительность труда». Участвуют: заместитель губернатора Свердловской области Алексей Шмыков, министр промышленности и науки региона Сергей Пересторонин, генеральный директор Фонда технологического развития области Александр Казаков, представители предприятий, участвующих в реализации национального проекта (Каменск-Уральский завод по обработке цветных металлов, Ирбитский молочный завод, Уральский дизель-моторный завод и другие).

В 19:00 в Ельцин-центре (зал «Свобода») в рамках программ по международному культурному сотрудничеству посол Португалии в России Паулу Визеу Пинейру прочитает открытую лекцию, посвященную приоритетам председательства Португалии в Совете Европейского Союза.

Екатеринбург. Другие новости 20.04.21

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