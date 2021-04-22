22 апреля в Свердловской области ожидаются следующие события

22.04.2021, четверг

В 10:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится заседание постоянной комиссии по бюджету и экономической политике.

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная подготовке к проведению «Бессмертного полка». Об особенностях проведения шествия, о ходе подготовки, о подаче заявок на онлайн-участие расскажет координатор проекта «Бессмертный полк» в Свердловской области Валерий Басай.

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная работе таможенного поста «Аэропорт Кольцово» весной и летом 2021 года. Об изменении режима работы поста в этот период, о действующих запретах и ограничениях в отношении товаров, перемещаемых физическими лицами, о правилах перемещения валют и заполнения пассажирской таможенной декларации расскажет начальник таможенного поста «Аэропорт Кольцово (пассажирский)» Дмитрий Шишкин.

В 12:00 на Уральском оптико-механическом заводе (Екатеринбург, ул. Восточная, 33б) состоится общее годовое собрание Союза предприятий оборонных отраслей промышленности Свердловской области. Представители ведущих предприятий и организаций региона подведут итоги работы за 2020 год и обсудят направления деятельности в 2021 году в контексте реализации национальных проектов. Участвуют: заместитель губернатора Свердловской области Алексей Шмыков, руководитель управления ФСТЭК России по УрФО Олег Чувардин, министр промышленности и науки Свердловской области Сергей Пересторонин, заместитель командующего войсками ЦВО Рустам Миннекаев, президент Союза предприятий оборонных отраслей промышленности Свердловской области, председатель СРО Союза машиностроителей России генеральный директор ПАО «МЗиК» Николай Клейн, начальник службы 116 – уполномоченный по качеству вооружения и военной техники Управления военных представительств Минобороны РФ Алексей Каплунов, депутат Госдумы Андрей Ветлужских, руководитель межведомственной рабочей группы по научно-промышленному кластеру двойного назначения коллегии военно-промышленной комиссии РФ, генеральный директор Института государственно-частного планирования Елена Антипина, генеральный директор УОМЗ Анатолий Слудных и другие руководители предприятий ОПК области. В 13:10 состоится пресс-подход.

В 13:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная социальному проекту «Урал добром богатый» на 2021 год. Об итогах реализации проекта в 2020 году и планах на 2021 год, о программе нравственно-патриотического воспитания детей и подростков расскажут руководитель Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» Свердловской области, председатель Союза десантников России по УФО Евгений Тетерин, директор фонда «Доброе дело» Алексей Невьянцев, руководитель Первоуральского отделения ДОСААФ России Сергей Пархацкий, директор фонда «Строганофф» Андрей Моисеев.

В 13:00 в Музее наивного искусства (Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, 18) начнется пресс-показ постоянной экспозиции Альберта Коровкина. Всего в зале Коровкина будет выставлено 40 произведений живописи, 10 графических работ и около 30 скульптур из стекла.

В 15:00 от здания администрации Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, со двора) на выездное заседание отправится депутатская группа «Содействие развитию восьмого района «Академический». Участники заседания осмотрят строящуюся школу в квартале № 10 (объект находится в конце ул. Амундсена, поворот направо перед строящимся мостом через р. Патрушиху), а затем обсудят увиденное (эта часть заседания пройдет в школе № 181, ул. Краснолесья, 22).

В 17:00 в Екатеринбурге состоится открытие Академии волейбола Н.В. Карполя (ул. Машинистов, 1а). Планируется, что в мероприятии примут участие губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, заслуженный тренер по волейболу Николай Карполь.

Екатеринбург. Другие новости 21.04.21

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