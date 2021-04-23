23 апреля в Свердловской области ожидаются следующие события

23.04.2021, пятница

В 10:00 начнется пресс-тур на Академическую ТЭЦ, журналистам расскажут, как энергетики используют в работе электронный журнал дефектов. На вопросы ответит Андрей Семенов, технический директор Академической ТЭЦ. Сбор по адресу: Складской проезд, 4а.

В 11:00 заместитель главы Екатеринбурга Екатерина Сибирцева и начальник департамента образования администрации города Константин Шевченко расскажут о комплектовании муниципальных детских садов. Спикеры поделятся подробностями создания условий для раннего развития детей в возрасте до трех лет, озвучат планы по вводу новых детских садов в 2021 году, напомнят о датах и способах извещения родителей о получении места в детском саду и дадут рекомендации, как действовать в случае, если предоставленный детсад не устраивает законных представителей детей. Трансляция онлайн-брифинга будет идти на официальном портале Екатеринбурга (екатеринбург.рф).

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная мероприятиям сценической лаборатории «Усадьба Kids» в Екатеринбурге. О целях, задачах и наставниках нового проекта, о критериях отбора детей и подростков, а также о программе мероприятий в рамках лаборатории в Екатеринбурге расскажут основатель и президент фестиваля «Усадьба Jazz» Мария Семушкина, автор проекта и продюсер сценической лаборатории «Усадьба Kids» Ольга Макарова, музыкальный директор «Усадьба Kids» Полина Махно, директор Свердловской государственной детской филармонии Людмила Скосырская.

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная проведению в регионе всероссийской акции «Библионочь-2021». О наиболее значимых событиях всероссийской акции «Библионочь-2021» в Свердловской области, о форматах проведения, о специальных гостях и ожидаемом количестве участников расскажут и.о. первого заместителя министра культуры Свердловской области Наталия Шибанова, заместитель директора муниципального объединения библиотек Екатеринбурга Марина Коваль, директор Свердловской областной универсальной научной библиотеки им. В.Г. Белинского Ольга Опарина, директор Свердловской областной специальной библиотеки для слепых Ирина Гильфанова, директор Свердловской областной библиотеки для детей и молодежи им. В.П. Крапивина Ольга Кузнецова, директор Свердловской областной межнациональной библиотеки Ольга Калинина.

В 13:00 заместитель главы Екатеринбурга Екатерина Сибирцева и начальник управления культуры администрации города Илья Марков расскажут о подготовке праздничных мероприятий Дня Победы в Екатеринбурге. Разговор состоится по итогам оргкомитета, который завершится непосредственно перед брифингом. Трансляция онлайн-брифинга будет идти на официальном портале Екатеринбурга (екатеринбург.рф).

В 14:00 в Свердловском областном суде будет оглашен приговор Александру Понкратову, который обвиняется в поджоге дома на улице Омской в Екатеринбурге, в результате которого погибли 8 человек.

Екатеринбург. Другие новости 22.04.21

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