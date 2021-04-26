26 апреля в Свердловской области ожидаются следующие события

26.04.2021, понедельник

В 09:30 в Ленинском районном суде Екатеринбурга (ул. Щорса, 68) продолжится процесс по уголовному делу в отношении бывшего замглавы СУ СКР Свердловской области Михаила Бусылко и бывшего заместителя областного прокурора Дмитрия Чуличкова, а также адвоката Владислава Вострецова.

В 10:15 от здания администрации Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а) отправится пресс-тур на объезд территорий гарантийного дорожного ремонта. Специалисты комитета благоустройства города проверят состояние дорожного полотна и оценят необходимость проведения восстановительных работ подрядными организациями, которые ранее ремонтировали дороги по муниципальным контрактам.

В 11:00 пресс-центр «Интерфакс-Урал» проведет онлайн-пресс-конференцию, посвященную объявлению в Свердловской области особого противопожарного режима. В Свердловской области введен особый противопожарный режим: как спасатели и авиапожарные готовятся к выявлению и тушению возгораний? Какие технологии помогут обнаружить пожары? Как ужесточились требования пожарной безопасности для граждан? Будет ли весна аномально жаркой? На эти и другие вопросы ответят: Роман Лежнин, директор Уральской базы авиационной охраны лесов; Руслан Артемьев, государственный инспектор по пожарному надзору Управления МЧС России по Свердловской области; Галина Шепоренко, главный синоптик Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Пресс-конференция пройдет на платформе Zoom. Для подключения необходимо заранее пройти регистрацию по ссылке. Онлайн-трансляция будет идти на официальном YouTube-канале «Интерфакса».

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная проведению Европейской недели иммунизации в Екатеринбурге и Свердловской области. О значимости вакцинации, о последствиях пренебрежения вакцинопрофилактикой, о внедрении регионального календаря прививок и разработке корпоративных календарей, о доступности вакцин и их грамотной совместимости расскажет заместитель главного врача ГАУЗ СО «Городской центр медицинской профилактики» Александр Харитонов.

В 12:00 на спортивной базе ЦСКА (ул. Щербакова, 149, стадион) состоится открытие Чемпионата по многоборью среди специалистов-кинологов на Кубок Уральского таможенного управления. В соревнованиях примут участие команды кинологов из Уральской оперативной, Кольцовской имени В.А. Сорокина, Тюменской и Челябинской таможен. Специалисты-кинологи со служебными собаками продемонстрируют умение поиска наркотических средств в багаже и помещении, в грузовом и легковом транспорте, покажут навыки послушания и обученности курсам дрессировки.

В 13:00 пресс-центр «Интерфакс-Урал» проведет онлайн-пресс-конференцию, посвященную изменениям в сфере охраны труда в Свердловской области. Количество травм на производстве вернулось на доковидный уровень: какие еще тенденции отмечают профсоюзы в Свердловской области? В каких отраслях сегодня остро требуется защита прав работников? Много ли жалоб поступает от медиков? Чью сторону защищает обновленный закон об охране труда – работодателя или работника? На эти и другие вопросы ответят: Андрей Ветлужских, председатель Федерации профсоюзов Свердловской области, депутат Государственной думы РФ; Рэстам Бикметов, главный техинспектор труда Федерации профсоюзов Свердловской области. Пресс-конференция пройдет на платформе Zoom. Для подключения необходимо заранее пройти регистрацию по ссылке. Онлайн-трансляция будет идти на официальном YouTube-канале «Интерфакса».

Екатеринбург. Другие новости 25.04.21

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