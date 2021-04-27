27 апреля в Свердловской области ожидаются следующие события

27.04.2021, вторник

В 10:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится очередное заседание. С отчетом об исполнении бюджета города за 2020 год перед депутатами выступит начальник департамента финансов администрации Екатеринбурга Анна Турунцева.

В 10:00 в гимназии № 39 Екатеринбурга (ул. Союзная, 26) состоится федеральный тренировочный ЕГЭ по информатике и информационно-коммуникационным технологиям в компьютерной форме c участием выпускников. Ожидается, что на тренировочном экзамене будет присутствовать министр образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Биктуганов.

В 10:00 пресс-центр «Интерфакс-Урал» проведет онлайн-пресс-конференцию, посвященную объединению предприятий легкой промышленности в Свердловской области. Предприятия легкой промышленности в Свердловской области начали объединение: как кооперация поможет бизнесу выйти на региональный и международный рынки? Какую продукцию планируется импортозамещать за счет объединения мощностей? Какая поддержка требуется сегодня отрасли? На эти и другие вопросы ответят: Игорь Зеленкин, заместитель министра промышленности и науки Свердловской области; Андрей Беседин, президент Уральской торгово-промышленной палаты; Юлия Лопаницына, председатель комитета Уральской ТПП по объединению и развитию лёгкой промышленности СО. Пресс-конференция пройдет на платформе Zoom. Для подключения необходимо заранее пройти регистрацию по ссылке. Онлайн-трансляция будет идти на официальном YouTube-канале «Интерфакса».

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная вопросам отлова и содержания бездомных животных на территории Свердловской области. О проблеме бродячих животных в Свердловской области, о статистике отлова бродячих собак, о предпринимаемых мерах для снижения численности безнадзорных животных, о возможности организации сети государственных и муниципальных приютов для бездомных животных в муниципалитетах области расскажут заместитель директора департамента ветеринарии Свердловской области Игорь Стрельцов, председатель комитета по региональной политике и развитию местного самоуправления Законодательного собрания Свердловской области Михаил Ершов, руководитель благотворительного фонда «Зоозащита» Анна Вайман.

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится круглый стол, посвященный работе Уральского межрегионального научно-образовательного центра «Передовые производственные технологии и материалы». О преимуществах системы научно-образовательных центров, о текущих результатах работы Уральского межрегионального научно-образовательного центра, о проектах «Аэрокосмические технологии», «Экология» и «Медицина» в рамках УМНОЦ расскажут полномочный представитель президента РФ в УФО Владимир Якушев, ректор Уральского федерального университета Виктор Кокшаров, председатель Уральского отделения РАН Валерий Чарушин, генеральный директор НПО автоматики им. академика Н.А. Семихатова Андрей Мисюра, руководитель проектного офиса ООО «Аксалит Софт» Михаил Рябков, проректор по научно-образовательным центрам и комплексным научно-техническим программам Южно-Уральского госуниверситета Сергей Ваулин, директор НИИМаш Елена Матвеева, заместитель главного конструктора НИИМаш Василий Салич, заместитель начальника отделения – руководитель проектов по ракетно-космическому направлению ГРЦ (Государственный ракетный центр имени академика В.П. Макеева) Евгений Мочалов, заместитель директора по научной работе Национального медицинского исследовательского центра травматологии и ортопедии имени академика Г.А. Илизарова, кандидат биологических наук Евгений Овчинников.

В 13:30 в Уральском государственном юридическом университете (Комсомольская, 21) будет дан старт акции «Георгиевская ленточка», которая ежегодно проводится в преддверии Дня Победы. В рамках мероприятия Герой России Игорь Родобольский встретится со студентами УрГЮУ в формате «диалога на равных». Общение будет посвящено подвигам предков и современников, а также важности сохранения исторической памяти и правды.

В 14:00 в Общественной палате Свердловской области (ул. Малышева, 101) состоится подписание соглашений о наблюдении на осенних выборах. Свои подписи под документом поставят руководители Общественной палаты, регионального отделения политической партии «Зелёная альтернатива», свердловского областного отделения Всероссийской общественной организации «Союз добровольцев России», свердловской региональной общественной организации «Форум женщин Урала», а также председатели Общественной палаты Арамильского городского округа и Общественной палаты Полевского городского округа.

В 15:15 в Екатеринбурге стартует международная акция «Сад Памяти». Первым мероприятием станет высадка деревьев в парке имени Павлика Морозова. Акцию организует администрация Екатеринбурга при поддержке Русской медной компании. Волонтеры высадят 28 деревьев в память о Великой Отечественной войне. Глава города Алексей Орлов примет участие в акции и посадит в парке яблоню.

В 16:00 сотрудники администрации Екатеринбурга выйдут на субботник в дендропарк (ул. 8 Марта, 37а). Запланировано участие главы города Алексея Орлова.

В 16:00 в театре эстрады (ул. 8 Марта, 15) начнется торжественное празднование 30-летия Екатеринбургского метрополитена. На мероприятие приглашены руководители органов власти Екатеринбурга и Свердловской области, сотрудники метрополитена и почетные гости. Перед началом мероприятия, в 15:45 запланирован пресс-подход с участием директора Екатеринбургского метрополитена Андрея Панаиотиди и гостей праздника.

В 16:00 в Музее истории Екатеринбурга откроется выставка «Маленькие изделия больших заводов». В музее расскажут, как заводы постигали секреты импортной техники и внедряли новшества на практике в отсутствии материалов и комплектующих, как боролись за качество, плановые показатели и спрос.

В 16:00 в Центре традиционной народной культуры Среднего Урала (ул. Чапаева, 10) стеклодув Юрий Леньшин проведет мастер-класс по выдуванию изделий из стекла. В 17:00 состоится открытие выставки работ Юрия Леньшина «Волшебные сказки из хрусталя».

Екатеринбург. Другие новости 26.04.21

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