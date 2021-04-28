28 апреля в Свердловской области ожидаются следующие события

28.04.2021, среда

В 10:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная Дню работника скорой медицинской помощи. Об истории станции скорой медицинской помощи в Екатеринбурге, о модернизации службы и планах на 2021 год, о праздничных мероприятиях для врачей расскажут главный врач ГБУ ЗСО «Станция скорой медицинской помощи имени В.Ф. Капиноса г. Екатеринбург» Игорь Пушкарев и директор Фонда святой Екатерины Александр Андреев.

В 11:00 пресс-центр «Интерфакс-Урал» проведет онлайн-пресс-конференцию, посвященную ухудшению ситуации с домашним насилием. Общественники отмечают ухудшение ситуации с домашним насилием: почему необходимы скорейшие поправки в законопроект? К чему привел закон о декриминализации домашнего насилия? Что предлагают эксперты для снижения уровня агрессии в семьях? На эти и другие вопросы ответят: Наталья Николаева, старший инспектор Управления организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних ГУ МВД России по Свердловской области; Татьяна Мерзлякова, уполномоченный по правам человека в Свердловской области; Лариса Лазарева, президент межрегиональной общественной организации по содействию семьям с детьми в трудной жизненной ситуации «Аистенок»; Ольга Селькова, директор центра поддержки инициатив в области семьи, материнства, отцовства и детства «Урал», руководитель психологической службы кризисного центра, эксперт Ассоциации кризисных центров России. Пресс-конференция пройдет на платформе Zoom. Для подключения необходимо заранее пройти регистрацию по ссылке. Онлайн-трансляция будет идти на официальном YouTube-канале «Интерфакса».

В 11:00 состоится презентация работы открывшегося для жителей Екатеринбурга Центра амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП) (ул. Братьев Быковых, 16). Заведующий Центром Денис Пискунов презентует виды диагностических исследований, расскажет о маршрутизации пациентов.

В 11:00 в Ново-Тихвинском монастыре (ул. Зеленая Роща, 1) начнется пресс-тур, посвященный подготовке к Пасхе. Журналистам покажут, как приготовить и оригинально украсить традиционные пасхальные блюда – свежими ягодами и живыми цветами.

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится круглый стол, посвященный анализу рынка безалкогольных напитков Среднего Урала в условиях пандемии коронавируса. О ключевых трендах развития рынка соковой продукции, безалкогольных напитков и упакованной воды, о региональном регулировании в области безалкогольных тонизирующих напитков в УрФО, об актуализации ГОСТа по минеральной воде и технического регламента, а также о ходе эксперимента по маркировке упакованной воды расскажут президент объединения «Союзнапитки» Максим Новиков, начальник отдела пищевой и перерабатывающей промышленности Министерства агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области Андрей Князев, президент Ассоциации малоформатной торговли Владлен Максимов, представитель «Союзнапитки» по Уралу, Сибири и Дальнему Востоку Антон Калтыгин, менеджер по работе с сетями розничной торговли в Уральском регионе компании NielsenIQ Роман Андреев, вице-президент по техническому регулированию «Союзнапитки» Всеволод Мильруд, вице-президент по качеству «Союзнапитки» Людмила Хомич, руководитель группы «Упакованная вода» Центра развития перспективных технологий Кирилл Волков, директор по производству ООО «Завод безалкогольных напитков Нижнесергинский» Юрий Симонов.

В 13:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 4 этаж, к. 423) начнется заседание депутатской группы «Содействие развитию Ленинского района города Екатеринбурга», посвященное вопросу «О перспективах строительства общеобразовательных организаций на территории Ленинского района». В 14:00 депутатская группа отправится на выездную часть заседания в лицей № 173, гимназию № 5 и гимназию № 120.

В 15:00 глава Екатеринбурга Алексей Орлов примет участие в открытии нового Центра когнитивных технологий «УГМК-Здоровье» в ЖК «Макаровский» (Олимпийская набережная, 9/1). В церемонии открытия также примет участие генеральный директор Уральской горно-металлургической компании Андрей Козицын.

Екатеринбург. Другие новости 27.04.21

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