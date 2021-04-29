29 апреля в Свердловской области ожидаются следующие события

29.04.2021, четверг

В 09:00 в «Точке кипения» в Ельцин-центре (ул. Ельцина, 3, 5 этаж) состоится финал конкурса «Проекты городских пространств» с защитой эскизных проектов благоустройства общественных пространств и подведением итогов конкурса. Работы представят студенты аграрного, архитектурного и лесотехнического университетов. Проекты подготовлены по техническим заданиям администраций Дегтярска, Верхнего Тагила, Артемовского, Полевского, Михайловского района и Нижнесергинского городского поселения. Для доступа на площадку мероприятия необходимо пройти регистрацию на портале Leader-id по ссылке.

В 11:00 в «Синара-центре» (Екатеринбург, Верх-Исетский бульвар, 15/4) начнется XI Уральский медиафорум. Участники события обсудят главные тенденции медиаиндустрии, перспективные форматы печатных и электронных СМИ, способы привлечения аудитории, работу СМИ в условиях предвыборного цикла и вместе со спикерами ответят на вопрос, зачем нужны СМИ, если в современном мире каждый может быть медиа. В рамках медиафорума пройдет презентация проектов печатных СМИ Свердловской области и мастер-классы с участием команды «Инфорума» Союза журналистов России. Спикерами пленарных дискуссий и экспертных секций станут директор по развитию новых каналов дистрибуции Rambler&Co Анна Иванова, совладелец ADConsult Денис Баталин, PR-директор ЮMoney Семен Селиванов, генеральный директор Национальной ассоциации телерадиовещателей Александр Широких, главный редактор журнала «Журналистика и медиарынок», секретарь Союза журналистов России Владимир Касютин.

В 12:00 в ГЦСИ (ул. Добролюбова, 19А, 1 этаж) состоится открытие выставки «Тень танца», приуроченной к Международному дню танца. На ней будут представлены видеоработы с наложением видео знаковых спектаклей театра «Провинциальные танцы» на изображения известных зданий Екатеринбурга.

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная мировой премьере балетов Леонида Десятникова на сцене Екатеринбургского государственного академического театра оперы и балета. Об идее постановки, о подготовке к премьере, о репетициях расскажут композитор Леонид Десятников, директор «Урал Опера Балета» Андрей Шишкин, хореограф-постановщик проекта Вячеслав Самодуров, хореограф Максим Петров, пианист и музыкальный руководитель проекта Алексей Гориболь, продюсер проекта Екатерина Барер.

В 13:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная проведению фестиваля «Слова и музыка свободы», который пройдет 12 и 13 июня в Екатеринбурге. О программе фестиваля, о приглашенных музыкантах, о формате проведения и количестве участников расскажут первый заместитель исполнительного директора Ельцин-центра Людмила Телень, руководитель программной дирекции Ельцин-центра Денис Корнеевский, куратор киноконцертных программ Александр Коробейников.

В 14:00 пресс-центр «Интерфакс-Урал» проведет онлайн-пресс-конференцию, посвященную лицензированию зоопарков, цирков и океанариумов в Свердловской области. Россельхознадзор выдал первую в стране лицензию на использование животных для шоу: готовы ли предприятия Свердловской области к лицензированию? Прекратят ли зоопарки, цирки и дельфинарии работу, если не получат лицензию до конца года? Как на здоровье подопечных зоопарков и цирков отразилась пандемия коронавируса? На эти и другие вопросы ответят: Евгения Косарева, начальник отдела ветеринарного надзора Управления Россельхознадзора по Свердловской области; Дарья Костюк, начальник департамента развития и социальных проектов Росгосцирка; Светлана Прилепина, директор Екатеринбургского зоопарка. Пресс-конференция пройдет на платформе Zoom. Для подключения необходимо заранее пройти регистрацию по ссылке. Онлайн-трансляция будет идти на официальном YouTube-канале «Интерфакса».

В 16:00 на площадке Дворца молодежи (Екатеринбург, пр. Ленина, 1, площадка будет открыта с 15:00) «Диктант Победы» напишут депутаты законодательного собрания, общественники, волонтеры и все, кто зарегистрируется на этой площадке. Спикер – Сергей Никонов, координатор партпроекта ЕР «Историческая память».

В 16:00 министр образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Биктуганов проведет классный час с выпускниками школ в режиме видеоконференцсвязи по вопросам проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2021 году. Очное участие выпускников будет организовано в гимназии № 104 (Екатеринбург, ул. Лермонтова, 11).

Екатеринбург. Другие новости 28.04.21

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