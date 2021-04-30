30 апреля в Свердловской области ожидаются следующие события

30.04.2021, пятница

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев совершит рабочую поездку в Богданович. В программе – осмотр в селе Грязновском фермерского хозяйства Андрея Кунникова, получившего областной грант на развитие своего предприятия. Ферма производит сейчас более 200 тонн молока в год. Также Евгений Куйвашев встретится с местными сельхозтоваропроизводителями на площадке Богдановичского городского молочного завода. Автобус для аккредитованных журналистов отправится в 07:30 от резиденции губернатора (ул. Горького, 21/23).

В 15:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная открытию второго кинофестиваля «Конец сезона» в Екатеринбурге. О программе фестиваля в этом году, о заявленных работах российских режиссеров, о приглашенных гостях и количестве участников расскажут киновед и кинокритик, руководитель киноклуба Ельцин-центра Вячеслав Шмыров, артист театра и кино Андрей Бурковский, сценарист и продюсер фильма «Паркет» Лиза Антонова, куратор кинопрограмм Ельцин-центра Александр Коробейников.

Екатеринбург. Другие новости 29.04.21

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