4 мая в Свердловской области ожидаются следующие события

04.05. 2021, вторник

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная проведению турнира по художественной гимнастике на призы Олимпийской чемпионки Анастасии Татаревой в Верхней Пышме 7 и 8 мая. О программе соревнований, о составе сборной России, о специальных приглашенных гостях турнира (свердловские Олимпийские чемпионки, а также чемпионки мира и Европы), об организации турнира в связи со сложной эпидемиологической ситуацией, а также о развитии художественной гимнастики в Свердловской области расскажут президент Федерации художественной гимнастики Свердловской области Наталья Сюккя, старший тренер сборной Свердловской области по художественной гимнастике Наталья Каштанова и мастер спорта международного класса по художественной гимнастике, член сборной России, участница турнира на призы Олимпийской чемпионки Анастасии Татаревой Дарья Приданникова.

В 15:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная подготовке военных музеев Свердловской области к празднованию Дня Победы в 2021 году. О специальных проектах и формате работы, о программе мероприятий к годовщине Великой Победы расскажут директор Музейного комплекса УГМК Виктор Севостьянов, врио начальника Дома офицеров ЦВО Сергей Конов и директор муниципального музея памяти воинов – интернационалистов «Шурави» Наталья Логинова.

Екатеринбург. Другие новости 03.05.21

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