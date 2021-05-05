5 мая в Свердловской области ожидаются следующие события

05.05. 2021, среда

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная посвященная работе волонтерских служб Свердловской области. Об итогах работы волонтерских организаций в 2020 году, о подготовке к Дню Победы, о трендах развития добровольческой деятельности в регионе расскажут исполнительный директор ресурсного центра добровольчества «Сила Урала» Владислав Овчинников, директор волонтерского центра «Волонтеры Урала» Антон Белов и руководитель регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» Виталий Шашко.

В 13:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная церемонии вручения наград «Европейский музей года – 2021» (EMYА). Об особенностях проведения премии «Европейский музей года» в этом году, о географии музеев-претендентов, о номинациях и составе жюри расскажут председатель Европейского музейного форума Етте Сандал (Копенгаген), директор музея Бориса Ельцина Олег Лутохин, член жюри премии «Европейский музей года» (EMYA) Дина Сорокина, а также об открытии нескольких новых выставок в Ельцин-центре сообщит руководитель арт-галереи ЕЦ Илья Шипиловских.

В 14:00 в музейном комплексе УГМК состоится презентация нового выставочного центра «Крылья Победы». В мероприятии примут участие полномочный представитель президента РФ в УрФО Владимир Якушев, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, генеральный директор УГМК Андрей Козицын. В специально построенном четырёхэтажном здании собрана большая коллекция истребителей, бомбардировщиков, штурмовиков, транспортников – почти три десятка образцов авиационной техники. Автобус для журналистов из Екатеринбурга отправляется в 13:00 от резиденции губернатора (ул. Горького, 21/23).

В 17:00 в киноконцертном театре «Космос» (ул. Дзержинского, 2, 3 этаж, фойе) состоится открытие первого Российского молодежного фестиваля кино и интернет-контента «Герои большой страны». Планируется участие заместителя губернатора Свердловской области Павла Крекова. На открытие приглашены более тысячи свердловских школьников. Фестиваль продлится до 8 мая.

Екатеринбург. Другие новости 04.05.21

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