6 мая в Свердловской области ожидаются следующие события

06.05. 2021, четверг

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная реализации проекта общественных организаций Свердловской области «Мы победили в 45-м!". О проекте «Мы победили в 45-м!", о создании передвижного музея, фильмов и книг на основе воспоминаний ветеранов Великой Отечественной войны 7-го гвардейского отдельного мотоциклетного разведывательного Пражского батальона 10-го гвардейского Уральско-Львовского добровольческого корпуса, об экспедиции «Добровольцы Урала. Память 2020» расскажут председатель региональной общественной организации «Ветераны военной контрразведки» Константин Лихачев, советник председателя региональной общественной организации «Ветераны военной контрразведки», кинорежиссёр производственной студии «Уралкино», автор проекта «Мы победили в 45-м!" Александр Турчанинов, председатель Свердловской областной общественной патриотической организации «Добровольцы Урала» Евгений Лохтин.

В 12:00 волонтёры Победы, представители Регионального центра патриотического воспитания и общественники начнут раздавать георгиевские ленточки. В Екатеринбурге волонтёры организуют пункты раздачи ленточек на ул. Вайнера, возле ТЦ «Пассаж», около храма «Большой Златоуст», на площади Труда возле памятника Татищеву и де Геннину. Также добровольцы будут раздавать ленты в Алапаевске, Серове, Каменске-Уральском, Белоярском, Нижнем Тагиле.

Екатеринбург. Другие новости 05.05.21

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