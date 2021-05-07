7 мая в Свердловской области ожидаются следующие события

07.05. 2021, пятница

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная Дню радио – празднику работников всех отраслей связи, а также развитию радиолюбительства в Свердловской области. О работе регионального отделения Союза радиолюбителей России, о результатах участия спортсменов Свердловской области во Всероссийских соревнованиях, о планах развития и новых проектах на второе полугодие 2021 года расскажут исполняющий обязанности руководителя молодёжного комитета СРО Союза радиолюбителей России, член Союза радиолюбителей России Алексей Рожков, руководитель детской секции «Охота на лис» дома детского творчества «Радуга», судья всероссийской категории по радиоспорту, мастер спорта, член Союза радиолюбителей России Елена Бодрова и руководитель секции по радиоспорту при ДОСААФ России, мастер спорта международного класса по скоростной радиотелеграфии, член Союза радиолюбителей России Валерий Садуков. Участники пресс-конференции продемонстрируют приемопередающее оборудование, приемники и антенны.

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