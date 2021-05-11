11 мая в Свердловской области ожидаются следующие события

11.05. 2021, вторник

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная началу дачного сезона в Свердловской области. О безопасности на садовых участках и мерах предосторожности при обращении с удобрениями, о правилах приобретения семян и саженцев, об изменениях и нововведениях в законодательстве, а также о прогнозе погоды на ближайшее время расскажут начальник отдела зерна и семенного контроля Управления Россельхознадзора по Свердловской области Зухра Барбакова, проректор по научной работе и инновациям, заведующий кафедрой овощеводства и плодоводства Уральского государственного аграрного университета Михаил Карпухин, председатель Свердловского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Союз садоводов России» Надежда Локтионова, начальник отдела агрометеорологии ФГБУ «Уральское УГМС» Людмила Саваринюк.

В 14:00 в Законодательном собрании Свердловской области (ул. Бориса Ельцина, 10) состоится заседание комитет по аграрной политике, природопользованию и охране окружающей среды.

В 15:00 в Законодательном собрании Свердловской области (ул. Бориса Ельцина, 10) состоится заседание комитета по вопросам законодательства и общественной безопасности.

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