12 мая в Свердловской области ожидаются следующие события

12.05. 2021, среда

В 09:30 на официальном портале Екатеринбурга (екатеринбург.рф) начнется трансляция брифинга заместителя главы города Владимира Гейко. Брифинг посвящен завершению отопительного сезона в уральской столице и планам муниципалитета по подготовке коммунальных сетей к следующей зиме.

В 10:50 у памятника Александру Попову состоится брифинг, посвященный сезону фонтанов в Екатеринбурге. Директор предприятия «Водоотведение и искусственные сооружения» Вячеслав Черемных расскажет о графике работы городских фонтанов и регламенте их обслуживания.

В 12:00 пресс-центр «Интерфакс-Урал» проведет онлайн-пресс-конференцию министра образования и молодежной политики Свердловской области Юрия Биктуганова. Выпускники школ готовятся к сдаче ЕГЭ по новым правилам: что изменилось в процедуре проведения экзамена в 2021 году? Какие предметы останутся обязательными? Улучшились ли результаты сдачи в Свердловской области за последние годы? На эти и другие вопросы ответит спикер. Пресс-конференция пройдет на платформе Zoom. Для подключения необходимо заранее пройти регистрацию по ссылке. Онлайн-трансляция будет идти на официальном YouTube-канале «Интерфакса».

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная старту вело-мотосезона. О статистике правонарушений и аварийности с участием велосипедистов и байкеров в Свердловской области, о безопасном поведении на дороге и взаимодействии ведомств и организаций расскажут заместитель начальника УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области Дмитрий Панфилов, депутат Екатеринбургской городской думы, заместитель председателя постоянной комиссии по безопасности жизнедеятельности населения Тимофей Жуков, председатель Межрегиональной общественной организации «Вело-Город» Константин Мочалов.

В 12:00 в галерее «Синара-арт» (Екатеринбург, ВИЗ-бульвар, 15/4) состоится предпоказ для прессы выставки «Всё это – ВЫ». Куратор – арт-директор галереи Дарья Костина расскажет о концепции проекта и представит его событийную программу. В экспозиции будут впервые представлены работы таких художников, как Илья Кабаков, Олег Кулик, группа AES+F, Александр Виноградов и Владимир Дубосарский, Владислав Мамышев-Монро, Тимур Новиков, Дмитрий Цветков и многих других.

В 13:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная Всероссийскому дню посадки леса и приуроченным к нему мероприятиям на территории Свердловской области. О запланированных мероприятиях в Свердловской области к Всероссийскому дню посадки леса, об основных посадочных площадках в регионе и количестве заготовленных саженцев, о местах сбора добровольцев и волонтеров, об акции «Сад памяти» в 2021 году расскажет министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексей Кузнецов.

В 15:40 в Свердловском областном суде (ул. Московская, 120, 4 этаж, зал 2В) состоится предварительное заседание по рассмотрению административного иска инициативной группы по проведению областного референдума по вопросу прямых выборов глав муниципальных образований к законодательному собранию и избирательной комиссии региона. Судья Светлана Жейнова.

Екатеринбург. Другие новости 11.05.21

Серьёзное ДТП у Оперного театра: пострадали семь человек (ФОТО). / Психиатры или охранники? Кто поможет предотвратить новые расстрелы в российских школах. / «Майская прогулка» в Екатеринбурге пройдет с минимальными ограничениями. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»