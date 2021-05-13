13 мая в Свердловской области ожидаются следующие события

13.05. 2021, четверг

В 11:00 в Екатеринбурге на площадке муниципального предприятия «Гортранс» (ул. Челюскинцев, 35) пройдет пресс-показ экспонатов будущего музея ретроавтобусов, которые предприятие начало собирать и восстанавливать в прошлом году к 95-летию. Представитель Гортранса пояснит, как собиралась коллекция, расскажет о каждой из представленных моделей автобусов и ответит на вопросы журналистов.

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная программе «Майской прогулки» в 2021 году. О маршруте Всемирных студенческих игр ФИСУ на «Майской прогулке», об акции по сортировке и утилизации мусора на маршруте, об ожидаемом количестве участников и волонтерах расскажут один из основателей акции, профессор Уральского федерального университета Виктор Гроховский и заместитель председателя Федерации спортивного туризма Свердловской области Татьяна Киселева.

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная первым итогам работы школы профессиональных фермеров в Свердловской области. Об основных целях и задачах проекта, о программе обучения, об итогах первого выпуска «Школы фермера», а также о планах по дальнейшему развитию в регионе расскажут министр агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области Артем Бахтерев, ректор УрГАУ Ольга Лоретц, директор Свердловского РФ АО "Россельхозбанк» Татьяна Шилова и фермер, студент программы «Школа фермера» Виктория Шарова.

Екатеринбург. Другие новости 12.05.21

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