14 мая в Свердловской области ожидаются следующие события

14.05. 2021, пятница

В 10:30 в Свердловском областном суде состоится очередное заседание по делу об убийстве Ксении Каторгиной. Продолжится допрос свидетелей.

В 11:00 от здания администрации Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а) отправится пресс-тур на накопитель осадка водоподготовки возле озера Здохня. Водоканал покажет работу пилотной модульной центрифуги, которая была запущена на шламовом накопителе на этой неделе. Применение этого типа оборудования позволит ускоренными темпами очистить накопитель осадка вблизи Западной фильтровальной станции от отложений и снизить экологическую нагрузку на озеро Здохня.

В 11:00 пресс-центр «Интерфакс-Урал» проведет онлайн-пресс-конференцию, посвященную развитию предпринимательства среди молодежи в Свердловской области. Эксперты фиксируют всплеск интереса к предпринимательству среди молодежи: в каких сферах бизнеса нужны стартапы в Свердловской области? Удается ли молодым бизнесменам закрепиться на рынке? Какие проекты они представят на Всероссийском конкурсе по истории предпринимательства? На эти и другие вопросы ответят: Виктория Казакова, министр инвестиций и развития Свердловской области; Валерий Пиличев, директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства; Светлана Минюрова, ректор Уральского государственного педагогического института; Оксана Троценко, заведующая кафедрой предпринимательского права Уральского государственного экономического университета. Пресс-конференция пройдет на платформе Zoom. Для подключения необходимо заранее пройти регистрацию по ссылке. Онлайн-трансляция будет идти на официальном YouTube-канале «Интерфакса».

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная участию региона во всероссийской акции «Ночь музеев – 2021». О программе «Ночи музеев – 2021» в Свердловской области, о специальных проектах, о приглашенных гостях и ожидаемом количестве участников расскажут первый заместитель министра культуры Свердловской области Галина Головина, начальник управления культуры администрации Екатеринбурга Илья Марков, руководитель Центра инновационных музейных технологий Светлана Швецова, директор нижнетагильского музея-заповедника «Горнозаводской Урал» Эльвира Меркушева и директор Краснотурьинского краеведческого музея Юрий Гунгер.

В 11:00 губернатор Евгений Куйвашев примет участие в уборке территории детской больницы №9 (ул. Решетская, 51) в Екатеринбурге. Глава региона вместе с членами правительства и сотрудниками региональных органов власти приведёт в порядок площадку у больницы и высадит деревья. Автобус для аккредитованных представителей СМИ отправится в 09:00 от резиденции губернатора (ул. Горького, 21/23).

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная правилам тестирования на Covid-19 по возвращении уральцев из-за рубежа. О правилах Роспотребнадзора для вернувшихся из отпусков россиян, о порядке обследования прибывших туристов, об ответственности за неисполнение правил, о самых часто задаваемых вопросах (нужно ли сдавать тест, если привит/болел; надо ли сдавать тест детям и т. д.) расскажет заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Свердловской области Анжелика Пономарева.

В 13:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная Международному дню семей. О демографической ситуации в регионе, о статистике по количеству браков и разводов за 4 месяца 2021 года, о существующих мерах социальной поддержки семей в Свердловской области, о работе ведомств по повышению и укреплению статуса семьи расскажут первый заместитель министра социальной политики Свердловской области Евгений Шаповалов, заместитель начальника Управления ЗАГС Свердловской области Наталья Храмова, руководитель отдела социального служения Екатеринбургской епархии протоиерей Евгений Попиченко, координатор центра защиты семьи «Колыбель» при Православной службе милосердия Светлана Кислова, сопредседатель межрегионального форума «Семья – XXI век» Евгений Миронов.

В 13:00 пресс-центр «Интерфакс-Урал» на площадке культурно-просветительского центра «Эрмитаж-Урал» (ул. Вайнера, 11) проведет пресс-конференцию, посвященную открытию проекта «Ночь музеев в Екатеринбурге». Оживший» мировой шедевр, тематические маршруты и первая выставка в «Эрмитаж-Урал»: какие сюрпризы подготовили организаторы акции? Что расскажут и покажут гостям проекта на новых площадках? Какое место в мероприятии займут медики? На эти и другие вопросы ответят: Илья Марков, начальник управления культуры администрации Екатеринбурга; Никита Корытин, директор Екатеринбургского музея изобразительных искусств; Юлия Уколова, заведующая музеем истории Свердловской областной клинической больницы № 1; Екатерина Калужникова, преподаватель «Школы городских маршрутов», старший научный сотрудник Музея истории Екатеринбурга. На пресс-конференции будут выдавать бейджи «Пресса» для работы на площадках «Ночи музеев в Екатеринбурге» 15 мая.

Екатеринбург. Другие новости 13.05.21

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