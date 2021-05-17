17 мая в Свердловской области ожидаются следующие события

17.05. 2021, понедельник

В 10:30 в региональном исполкоме партии «Единая Россия» (ул. Розы Люксембург, д. 7, 2 подъезд, 2 этаж, конференц-зал) председатель оргкомитета Виктор Шептий проведет брифинг для СМИ, на котором подведет итоги регистрации кандидатов для участия в праймериз.

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная механизмам комплексного развития территорий в Свердловской области. Основные пункты регионального закона о комплексном развитии территорий, статистику по аварийному и ветхому жилью в Свердловской области, утвержденные критерии домов для КРТ обсудят министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Михаил Волков, президент АСРО «Гильдия строителей Урала» Вячеслав Трапезников, президент Уральской палаты недвижимости Илона Соболева.

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная началу абитуриентской кампании в учебных заведениях Свердловской области. О ходе абитуриентской кампании-2021, о популярных у молодежи специальностях и о количестве бюджетных мест в вузах и ссузах расскажут директор департамента профессионального образования Министерства образования и молодежной политики Свердловской области Альберт Шавалиев, ректор Уральского государственного юридического университета Владимир Бублик, ректор Уральского государственного педагогического университета Светлана Минюрова, заместитель директора по образовательной деятельности УрФУ Елена Авраменко, проректор по учебно-методической работе и качеству образования УрГЭУ Дмитрий Карх, проректор по учебной и воспитательной работе УрГАУ Ольга Неверова, проректор по образовательной деятельности УГМУ Татьяна Бородулина, ректор Екатеринбургского государственного театрального института Анна Глуханюк.

В 12:00 в резиденции передвижного камерного музыкального театра «Живой театр» (Екатеринбург, ул. Малышева, 58а) состоится пресс-конференция, посвященная открытию Школы интернет-мюзикла к 300-летию Екатеринбурга. Спикеры пресс-конференции: Александр Пантыкин – композитор, драматург, куратор проекта «Интернет-мюзикл»; Евгений Бурденков – историк, краевед, заведующий научно-информационным центром Музея истории Екатеринбурга, историк проекта «Интернет-мюзикл»; Сергей Пантыкин – режиссер, композитор, драматург, автор первого в России интернет-мюзикла «Живем один раз»; Семен Кузьмин – директор передвижного камерного музыкального театра «Живой театр», директор Школы интернет-мюзикла.

Екатеринбург. Другие новости 16.05.21

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