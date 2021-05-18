18 мая в Свердловской области ожидаются следующие события

18.05. 2021, вторник

В 10:00 в Екатеринбурге в Законодательном собрании Свердловской области (ул. Бориса Ельцина, 10) состоится очередное заседание. Депутаты рассмотрят законопроекты, обязывающие экскурсоводов проходить обязательную аттестацию, а участников выборов – сообщать о своих связях с иноагентами.

В 10:30 в Свердловском облсуде (ул. Московская, 120) состоятся судебные прения по резонансному делу об убийстве Ксении Каторгиной.

В 10:30 в селе Патруши (ул. Колхозная, 18, сбор в 10:20) губернатор Евгений Куйвашев проверит ход посевных работ. Глава региона встретится с аграриями на территории агрофирмы «Патруши» в Сысертском городском округе. Автобус для аккредитованных журналистов отправится в 08:30 от резиденции губернатора (Екатеринбург, ул. Горького, 21/23).

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная текущей ситуации по заболеваемости Covid-19 в стране и в мире. О последних данных, о сценариях развития пандемии, о новых подходах к лечению инфекции, а также о программах реабилитации переболевших коронавирусом расскажут ректор Уральского государственного медицинского университета, член-корреспондент РАН Ольга Ковтун и президент Российского научного общества иммунологов, научный руководитель Института иммунологии и физиологии УрО РАН академик Валерий Черешнев.

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная юбилейному году Висимского государственного биосферного заповедника. Об истории заповедника, о мероприятиях по охране природных территорий, о научных исследованиях, о ведении государственного экологического мониторинга, а также о планах на юбилейный 2021 год расскажут директор ФГБУ «Висимский государственный заповедник» Михаил Федоров, заместитель директора по научно-исследовательской работе и экологическому просвещению Александра Хлопотова, ученый-зоолог, академик РАН Владимир Большаков.

В 12:00 в пресс-центре «Комсомольской правды» в Екатеринбурге (ул. Мамина-Сибиряка, 52, 6 этаж) состоится пресс-конференция «Мы вместе»: Новые горизонты». О планах участников акции «Мы вместе», об участии добровольцев в праймериз ЕР и новом интернет-проекте в помощь избирателям, о деятельности в рамках реализации национальных проектов, а также об итогах работы волонтеров в пандемию расскажет участник предварительного голосования, руководитель регионального штаба «Мы вместе» в Свердловской области Жанна Рябцева. Трансляция пресс-конференции будет вестись на платформе Zoom, ссылка на конференцию придет при аккредитации (8-912-666-50-31, Аnast_Kos@mail.ru, Анастасия Лизунова).

В 13:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная проведению первой в стране операции по имплантации инновационной системы вспомогательного кровообращения и поддержания функции левого желудочка HeartMate III ребенку с прогрессирующей сердечной недостаточностью. Об основных этапах лечения пациента в отделениях детской кардиохирургии и детской кардиореанимации СОКБ №1, о федеральной программе лечения хронической сердечной недостаточности у детей с помощью систем поддержки левого желудочка, позволившей применить инновационную технологию расскажут главный врач СОКБ №1 Игорь Трофимов, заведующий отделением детской кардиохирургии Константин Казанцев, руководитель центра «Сердце и сосуды», заведующий отделением кардиохирургии Константин Кондрашов, заведующий отделением анестезиологии и реанимации для детей Алексей Свалов и врач отделения детской кардиохирургии Дарья Гончарова.

В 14:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная проведению Уральской бизнес-недели – 2021. О ключевых мероприятиях бизнес-недели, о новых инструментах и мерах поддержки малого бизнеса в Свердловской области, о значении консолидации работы региональных бизнес-сообществ в решении актуальных задач расскажут министр инвестиций и развития Свердловской области Виктория Казакова, уполномоченный по защите прав предпринимателей Свердловской области Елена Артюх, директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Валерий Пиличев, президент Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин, исполнительный вице-президент Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей Александр Породнов, председатель Свердловского областного отделения «Опора России» Илья Тыщенко, исполнительный директор Свердловского регионального отделения «Деловая Россия» Ирина Валиуллина.

Екатеринбург. Другие новости 17.05.21

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