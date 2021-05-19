19 мая в Свердловской области ожидаются следующие события

19.05. 2021, среда

Губернатор Евгений Куйвашев примет участие в церемонии запуска строительства нового предприятия в ОЭЗ «Титановая долина» в Верхней Салде – проект резидента ОЭЗ компании «Аллегро» (совместное предприятие ЕВРАЗ и «Рейл Сервис») предполагает создание производства цельнокатаных колесных пар. В церемонии примут участие вице-президент «Евраз-холдинга», руководитель дивизиона «Урал» Денис Новоженов и член президиума, член правления «РейлСервис» Сергей Гущин. Автобус для аккредитованных журналистов отправляется в 07:45 от резиденции губернатора (Екатеринбург, ул. Горького, 21/23).

В 09:30 от здания администрации Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а) специалисты комитета благоустройства отправятся на объезд ремонтируемых дорог. Маршрут пройдет по Железнодорожному, Орджоникидзевскому и Кировскому районам. Будет оцениваться объем уже выполненных работ, их качество и соблюдение графика. В плане объезда также посещение объектов, связанных с модернизацией уличного освещения.

В 09:30 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится заседание постоянной комиссии по местному самоуправлению, культурной и информационной политике и связям с общественностью.

В 10:00 в Екатеринбурге (ул. Энгельса, 7, гостиница Novotel, 2 этаж) состоится открытие VI Всероссийской научно-практической конференции, посвященной вопросам помощи женщинам с детьми, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. Мероприятие объединит 126 организаций, имеющих в своей структуре приюты для женщин с детьми со всей России. На пленарном заседании, которое начнется в 10:30, заместитель министра социальной политики Свердловской области Евгений Шаповалов расскажет о работе кризисных центров региона, а также о взаимодействии с некоммерческими организациями. Уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков – о решении проблем социального сиротства. Конференция продлится три дня.

В 10:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная анализу текущей ситуации на рынке ИЖС в России. О текущем состоянии сферы ИЖС в России, о проблемах, перспективах и точках роста, об актуальных вопросах по теме загородной недвижимости, а также о результатах работы команды ИЖС.РФ за 5 месяцев 2021 года расскажут президент Ассоциации ИЖС Максим Назаренко, председатель правления Ассоциации ИЖС Роман Валк и руководитель офиса ИЖС.РФ в Екатеринбурге Андрей Климов.

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная обеспечению детской безопасности на дорогах в период каникул. О статистике правонарушений и аварийности с участием детей на дорогах Екатеринбурга, о мерах по обеспечению безопасности детей, о профилактике детского дорожно-транспортного травматизма расскажут начальник департамента образования администрации Екатеринбурга Константин Шевченко и начальник отдела ГИБДД УМВД России по Екатеринбургу Вадим Буйдалин.

В 11:00 в Общественной палате Свердловской области в формате видеоконференции состоятся общественные слушания «Обеспечение безопасности лесов в Свердловской области: проблемы действующего законодательства и правоприменения». В рамках мероприятия планируется обсудить вопросы развития лесного комплекса, обеспечения пожарной безопасности лесов, проблемы бесхозяйности и незаконной рубки лесных насаждений. Мероприятие пройдет на платформе Zoom, вход по ссылке, идентификатор конференции: 523 157 3127, код доступа: 123.

В 12:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится совместное заседание постоянной комиссии по развитию образования, науки, физической культуры, спорта и молодежной политике, постоянной комиссии по безопасности жизнедеятельности населения и постоянной комиссии по социальной защите и здравоохранению.

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная проведению последних звонков в школах Свердловской области. Об особенностях проведения последних звонков в 2021 году в Свердловской области, о количестве выпускников в регионе расскажут начальник отдела общего образования департамента общего и дополнительного образования Министерства образования и молодежной политики Свердловской области Наталья Сокольская и заместитель начальника департамента образования администрации Екатеринбурга Елена Кречетова.

В 14:00 в Екатеринбургском зоопарке пройдет пресс-тур на новую кормокухню. Директор зоопарка Светлана Прилепина покажет новый объект, расскажет о его работе, а также поделится дальнейшими планами развития учреждения.

В 14:30 в здании бывшего кинотеатра «Колизей» (пр. Ленина, 43) пройдет пресс-конференция, посвященная областному конкурсу театральных работ, фестивалю «Браво!». После пресс-конференции в здании «Колизея» пройдет первый фестивальный показ – спектакль «Хармс» Екатеринбургского театра кукол (начало в 16:30). Спикеры: Татьяна Стрежнева, заместитель председателя Свердловского отделения СТД РФ, исполнительный директор фестиваля; Сергей Радченко, заместитель министра культуры Свердловской области; Анатолий Павлов, руководитель межрегионального координационного совета Всероссийского совета местного самоуправления по Уральскому федеральному округу; Петр Стражников, заслуженный работник культуры РФ, директор Екатеринбургского театра кукол; Лариса Барыкина, сопредседатель секции критиков Свердловского отделения СТД РФ, критик музыкального театра, научный руководитель Школы театральной критики Свердловского отделения СТД РФ; Арина Шепелева, театровед, театральный критик, доцент кафедры русского театра Российского государственного института сценических искусств (Санкт-Петербург); Людмила Матис, заслуженный работник культуры РФ, художественный руководитель Каменск-Уральского театра драмы «Драма номер три».

Екатеринбург. Другие новости 18.05.21

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