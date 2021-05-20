20 мая в Свердловской области ожидаются следующие события

20.05. 2021, четверг

В 10:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится заседание постоянной комиссии по бюджету и экономической политике.

В 10:30 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная ситуации с лесными пожарами в регионе. О сложившейся ситуации, о действующих системах мониторинга, о методах борьбы с лесными пожарами расскажет министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексей Кузнецов.

В 10:30 в Свердловском областном суде (ул. Московская, 120) продолжатся судебные прения по резонансному убийству Ксении Каторгиной.

В 11:00 и в 14:30 в Свердловском областном суде (ул. Московская, 120, 2 этаж, зал №3А) будут рассмотрены апелляции на решения о вынесении штрафных санкций в отношении Евгения Ройзмана за участие в протестных акциях 23 и 31 января.

В 12:00 от здания администрации Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, со двора) на выездное заседание отправится депутатская группа «Содействие развитию восьмого района «Академический». Участники заседания обсудят ход строительства второго корпуса школы №25 (Широкая Речка, ул. Феофанова, 10), а также строительство в микрорайоне Широкая Речка детских садов и развитие улично-дорожной сети.

В 14:30 в Ленинском районном суде Екатеринбурга (ул. Щорса, 68) будет вынесен приговор Владимиру Пузыреву, который в ноябре 2019 года на автомобиле «Хонда» сбил на тротуаре мужчину, женщину и двухлетнего ребенка в коляске.

Екатеринбург. Другие новости 19.05.21

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