21 мая в Свердловской области ожидаются следующие события

21.05. 2021, пятница

В 10:00 в Екатеринбургском еврейском культурном центре «Менора» (пр. Ленина, 56а) пожилые свердловчане, подопечные центра, получат смартфоны со специальной прошивкой, которая поможет им быстрее освоить гаджеты и научиться общаться онлайн. Специальную программу для смартфона разработали свердловские общественники. В 10:30 техноволонтёры центра проведут обучающее занятие для первой группы.

В 11:30 в екатеринбургском центре защиты прав граждан (ул. Красноармейской, 89а) в рамках рабочего визита руководителя фракции «Справедливая Россия» в Госдуме, председателя партии «Справедливая Россия – за правду» Сергея Миронова пройдет брифинг для средств массовой информации, прием граждан и встреча с активом регионального отделения партии в Свердловской области. В 15:00 начнется лекция для студентов Уральского государственного горного университета. Сергей Миронов расскажет о трудовом пути горного инженера-геофизика, начавшемся в Екатеринбурге, презентует свою книгу «Серёга», ответит на вопросы учащихся и преподавателей (Уральский государственный горный университет, Екатеринбург, ул. Куйбышева, 30).

В 11:30 в ПАО «Т Плюс» (пр. Ленина, 38 к. 320) состоится пресс-конференция по итогам отопительного сезона. Генеральный директор «Т Плюс» Андрей Вагнер (по видеосвязи) подведет итоги, ответит на вопросы представителей СМИ. В региональной студии на вопросы журналистов о прохождении ОЗП, работе с потребителями и планах на летнюю ремонтную кампанию ответят Владимир Бусоргин – директор Свердловского филиала «Т Плюс», Георгий Козлов – директор Свердловского филиала ОАО «ЭнергосбыТ Плюс», Андрей Шмельков – исполнительный директор АО «Екатеринбургская теплосетевая компания (ЕТК).

С 15:00 до 17:00 состоится визит главы Екатеринбурга Алексея Орлова в Академический район. Участники мероприятия обсудят создание восьмого района и новые объекты (Администрация района, Академия детского творчества, НИИ ОММ, Преображенский парк, Административный квартал, объекты Универсиады и т.п.). В конце мероприятия запланирован пресс-подход.

Екатеринбург. Другие новости 20.05.21

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