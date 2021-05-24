24 мая в Свердловской области ожидаются следующие события

24.05. 2021, понедельник

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная награждению выдающихся уральцев медалью им. Н.К. Чупина в 2021 году. О медали имени Н.К. Чупина, о лауреатах прошлых лет, о вручении награды в 2021 году расскажут заместитель генерального директора по научной работе Свердловского областного краеведческого музея им. О.Е. Клера Светлана Корепанова, лауреаты Чупинской медали 2021 года – председатель Совета Благотворительного фонда «Бажов» Сергей Полыганов и кандидат искусствоведения, доцент кафедры истории искусств и музееведения УрФУ Людмила Будрина.

В 14:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится просветительский вебинар по актуальным вопросам обязательной маркировки молочной продукции в России. О существующих мерах поддержки для участников оборота молочной продукции с целью компенсации затрат на маркировку, о контроле за исполнением требований об обязательной маркировке молочной продукции, о маркировке молочной продукции для ресторанов, детских садов, школ, больниц и т.п. расскажут советник Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Свердловской области Екатерина Сонина, заместитель министра агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области Анна Кузнецова, начальник отдела надзора по гигиене питания и защите прав потребителей на потребительском рынке продуктов питания Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области Наталия Шелунцова, руководитель проекта Товарная группа «Молоко» ООО «Оператор-ЦРПТ» («Честный знак»), ответственный за взаимодействие со Свердловской областью Юлия Кузьмина.

Екатеринбург. Другие новости 23.05.21

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