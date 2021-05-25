25 мая в Свердловской области ожидаются следующие события

25.05. 2021, вторник

В 10:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится очередное заседание. Депутаты рассмотрят вопрос об исполнении бюджета города за I квартал 2021 года, вопрос «О ходе реализации инвестиционной программы МУП

«Водоканал» и другие.

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная планам уральских ученых на экспедиционный сезон 2021 года. Об итогах экспедиций в прошлом 2020 году, а также о планах исследований и экспедиций на 2021 год, в частности, о предстоящем изучении кладбища пещерных медведей на Среднем Урале расскажет старший научный сотрудник Института экологии растений и животных УрО РАН Павел Косинцев.

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная проведению фестиваля «Золотая маска», который пройдет в Екатеринбурге с 25 мая по 6 сентября. О региональной программе и участниках театрального фестиваля «Золотая маска» в Екатеринбурге, о составе жюри и отборе спектаклей расскажут президент Национальной театральной премии и фестиваля «Золотая маска» Игорь Костолевский, заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков, актриса Мария Смольникова, директор арт-холдинга «Ангажемент» Татьяна Самойлова и управляющий Свердловским отделением Сбербанка Владислав Шиленко.

В 13:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится круглый стол, посвященный работе УМНОЦ «Передовые производственные технологии и материалы» по направлению «Экология городской среды и промышленности». О текущих результатах работы Уральского межрегионального научно-образовательного центра по направлению «Экология городской среды и промышленности», о последних проектах и разработках, о фундаментальных вызовах в сфере экологии, которые стоят сейчас перед современной наукой, расскажут полномочный представитель президента РФ в УФО, председатель наблюдательного совета УМНОЦ Владимир Якушев, губернатор Челябинской области Алексей Текслер, ведущий научный сотрудник лаборатории фторорганических соединений Института органического синтеза УрО РАН, доктор химических наук Татьяна Горбунова, директор института новых материалов и технологий, заведующий кафедрой, доктор технических наук, профессор УрФУ Олег Шешуков, руководитель проектного офиса компании ООО «АКСАЛИТ Софт» Михаил Рябков, главный инженер проектировочной компании «Гражданпроект» Сергей Фокин.

В 14:00 в 8-м судебном участке (Екатеринбург, ул. Фрунзе, 40) состоится заседание по делу Евгения Ройзмана по ст. 20.33, по факту его участия в московском форуме «Муниципальная Россия».

В 14:00 в Доме правительства (пл. Октябрьская, 1, 10 этаж) состоится заседание Избирательной комиссии Свердловской области. В повестке вопрос «О внесении изменений в составы территориальных избирательных комиссий» и другие, касающиеся предстоящих выборов депутатов Госдумы и областного заксобрания.

Екатеринбург. Другие новости 24.05.21

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