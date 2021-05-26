26 мая в Свердловской области ожидаются следующие события

26.05. 2021, среда

Губернатор Евгений Куйвашев совершит рабочий визит в Нижний Тагил. Планируется, что глава региона посетит площадку реконструкции путепровода по улице Циолковского и оценит ход реализации в Нижнем Тагиле национального проекта «Безопасные качественные дороги». Губернатор также проведет встречу с представителями предпринимательского сообщества города в центре «Мой бизнес» (пр. Мира, 2а). Автобус для аккредитованных СМИ отправляется в 09:00 от резиденции губернатора (Екатеринбург, ул. Горького, 21/23).

В 10:00 от здания администрации Екатеринбурга отправится пресс-тур, посвященный совместной работе муниципалитета и городского Центра занятости населения по решению проблемы безработицы в уральской столице. Участники посетят межрайонный отдел Екатеринбургского центра занятости. Заместитель директора центра Ирина Шаталина и начальник департамента экономики администрации города Алексей Прядеин расскажут о совместной работе по снижению уровня безработицы. Далее в программе визит на одно из городских предприятий, где готовы предложить не только вакансии по различным специальностям, но и достойную заработную плату и хорошие условия труда. В заключение участники побывают в учебном центре службы занятости, где безработные могут получить новые навыки и знания, которые позволят им найти работу.

В 11:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится заседание медицинской фракции – депутатской группы «Помощь и содействие учреждениям здравоохранения г. Екатеринбурга».

В 11:00 состоится пресс-тур на стройплощадку Всемирных студенческих игр – 2023. В мероприятии примут участие заместитель губернатора Свердловской области Сергей Швиндт и генеральный директор компании-генподрядчика «Синара-Девелопмент» Тимур Уфимцев. Журналисты смогут оценить динамику работ на площадке. Впервые будут представлены интерьеры Дворца водных видов спорта: как будут выглядеть бассейны, раздевалки, пресс-центр, холлы и остальные внутренние помещения. Также во время экскурсии можно будет узнать о ходе строительства других объектов Деревни, возводимых к Универсиаде в районе Новокольцовский: общежития, тренировочное поле, общественный и медицинский центры.

По итогам экскурсии состоится пресс-подход. Автобус для аккредитованных СМИ отправится в 10:00 от офиса группы «Синара» (ул. Розы Люксембург, 51).

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная открытию выставки «Далекие планеты ДАП» в Ельцин-центре к 80-летию художника Дмитрия Пригова. Об открытии выставки, о подготовке проекта, его концепции и представленных произведениях, о работе Фонда Дмитрия Пригова и стратегии его работы с живым наследием художника расскажут руководитель арт-галереи Ельцин-центра Илья Шипиловских и кураторы проекта Андрей Пригов и Екатерина Элошвили.

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная сдаче единого государственного экзамена школьниками Свердловской области и Екатеринбурга в 2021 году. Об особенностях проведения ЕГЭ, о количестве экзаменующихся в Свердловской области и Екатеринбурге, об обязательных для сдачи предметах, о подготовке учеников и учителей к проведению экзамена расскажут начальник отдела итоговой аттестации и оценки качества образования Министерства образования и молодежной политики Свердловской области Татьяна Умнова и начальник департамента образования администрации Екатеринбурга Константин Шевченко.

В 13:30 в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга (сбор на ул. Бабушкина, 16, возле здания администрации района) активисты и региональный координатор партпроекта «Единой России» «Народный контроль» Дмитрий Чукреев совместно с главой администрации района Романом Кравченко и депутатом заксобрания Владимиром Смирновым проведут мониторинг по соблюдению правил безопасности и законность размещения надувных батутов.

В 14:00 в Свердловском областном суде будет рассмотрена апелляция Евгения Ройзмана на решение Октябрьского суда о назначении ему обязательных работ за участие в протестной акции 21 апреля.

В 19:00 на площадке клуба EverJazz (ул. Тургенева, 22) состоится ток-шоу «Разберём на атомы». Как учёные узнают о прошлом, кто украл останки уральских динозавров и как ядерная физика помогла определить возраст библейских святынь, обсудят астрохимик, палеозоолог и физик на научно-популярном ток-шоу «Разберём на атомы».

Екатеринбург. Другие новости 25.05.21

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