27 мая в Свердловской области ожидаются следующие события

27.05. 2021, четверг

В 09:00 от здания администрации Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а) отправится пресс-тур в загородные лагеря, в котором примут участие сотрудники администрации города, Роспотребнадзора и депутаты гордумы. Они осмотрят два детских лагеря в Сысертском районе – «Буревестник» и «Уральские самоцветы» и оценят их готовность к началу летней оздоровительной кампании. Директора и сотрудники лагерей расскажут о работах, которые были проведены в детских учреждениях при подготовке к летнему сезону, противоэпидемических мерах, принимаемых в них, запланированной развлекательной и воспитательной программе. Общую оценку готовности города к летней оздоровительной кампании даст заместитель Главы Екатеринбурга Екатерина Сибирцева.

В 09:40 в городской клинической больнице № 40 (Екатеринбург, Волгоградская, 189, 1 этаж, нейрохирургический корпус) состоится открытая для СМИ операция по вживлению в позвоночник постоянного нейростимулятора для спасения пациента от непереносимой хронической боли, не купирующейся лекарственными препаратами и не поддающейся лечению.

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная летней кампании по трудоустройству несовершеннолетних в Свердловской области. Об основных изменениях летней кампании по трудоустройству подростков из-за пандемии коронавируса, о требованиях приема детей на работу, о средней сумме заработка, о статистике занятых несовершеннолетних граждан в Свердловской области, а также о самых популярных направлениях работы для подростков летом 2021 года расскажут заместитель директора департамента молодежной политики Министерства образования и молодежной политики Свердловской области Ольга Котлярова, заместитель директора департамента по труду и занятости населения Свердловской области Наталия Бордюгова, уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков, заместитель начальника отдела Управления по организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних ГУ МВД России по Свердловской области Лилия Будкевич.

В 14:00 состоится заседание совета Общественной палаты Свердловской области, посвященное теме обеспечения безопасности лесов и проблемам его законодательного регулирования и правоприменения (Екатеринбург, ул. Малышева, 101, ауд. 301). В обсуждении примет участие заместитель министра природных ресурсов и экологии Свердловской области Андрей Курьяков.

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