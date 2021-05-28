28 мая в Свердловской области ожидаются следующие события

28.05. 2021, пятница

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная вопросам защиты кожи в летний сезон, профилактике ожогов и онкологических заболеваний. О воздействии прямых солнечных лучей на кожу человека, о последствиях солнечных ожогов и загара, о статистике онкологических заболеваний (рака кожи) в Свердловской области, о современных методах диагностики, лечения и профилактики рака кожи расскажут главный внештатный специалист-онколог Министерства здравоохранения Свердловской области, главный врач Свердловского областного онкологического диспансера, кандидат медицинских наук Владимир Елишев и заведующая научно-образовательным отделом Уральского научно-исследовательского института дерматовенерологии и иммунопатологии, профессор, доктор медицинских наук Нина Малишевская.

В 15:00 в конференц-зале резиденции губернатора (Екатеринбург, ул. Горького, 21/23) Евгений Куйвашев наградит лауреатов премии за выдающиеся достижения в области литературы и искусства по итогам 2020 года.

В 16:00 в конференц-зале Vsetyah (Екатеринбург, ул. Хохрякова, 48) эксперты в области моды, представители креативного сообщества и свердловские власти обсудят перспективы формирования креативных индустрий в регионе. Участвуют: министр инвестиций и развития Свердловской области Виктория Казакова, основатель института развития моды Beinopen, лидер рабочей группы рынка WearNet Алексей Баженов, руководитель департамента организационно-методической работы Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Людмила Капанина и еще порядка 70 экспертов Fashion и IT-сфер. Одной из тем беседы станет симбиоз креативного сектора с информационными технологиями.

Екатеринбург. Другие новости 27.05.21

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