31 мая в Свердловской области ожидаются следующие события

31.05. 2021, понедельник

В 13:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная 50-летнему юбилею Института экономики УрО РАН. О территориальных аспектах влияния пандемии коронавирусной инфекции на экономическое развитие и промышленное производство, в частности о бюджетных доходах и расходах регионов страны, о демографических и социальных последствиях расскажут директор Института экономики УрО РАН, доктор экономических наук Юлия Лаврикова, заместитель директора Института экономики УрО РАН, руководитель отдела региональной промышленной политики и экономической безопасности, член-корреспондент РАН Виктория Акбердина, заместитель директора Института экономики УрО РАН, кандидат экономических наук Арина Суворова, руководитель Центра социоэкономической динамики Института экономики УрО РАН, доктор экономических наук Ольга Козлова.

В 15:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная итогам предварительного голосования «Единой России». О ходе голосования, а также об итогах процедуры в Свердловской области расскажет секретарь Свердловского регионального отделения «Единой России», председатель оргкомитета предварительного голосования Виктор Шептий.

Екатеринбург. Другие новости 30.05.21

Стрелявшему – 48 лет, ему грозит пожизненное лишение свободы. / Стрелка на Химмаше задержали во время спецоперации. / В полиции официально подтвердили: на Химмаше ранены девочка и сотрудник Рогвардии. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»