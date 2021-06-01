1 июня в Свердловской области ожидаются следующие события

01.06. 2021, вторник

В 11:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится заседание постоянной комиссии по муниципальной собственности.

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная проведению Дня защиты детей в Свердловской области. Об обеспечении безопасности детей, о современных подходах к воспитанию, а также о программе праздничных мероприятий в регионе расскажут директор департамента общего и дополнительного образования Министерства образования и молодежной политики Свердловской области Антон Третьяков, начальник отдела профессионального искусства и художественного образования Министерства культуры Свердловской области Лариса Вакарь и председатель Свердловского областного родительского комитета Людмила Золотницкая.

В 12:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится заседание постоянной комиссии по безопасности жизнедеятельности населения.

В 13:00 от здания администрации Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, со двора) на выездное заседание отправится постоянная комиссия по безопасности жизнедеятельности населения. В повестке – «Объезд мест концентрации дорожно-транспортных происшествий, зарегистрированных по итогам 2020 года в рамках проведения мероприятий по повышению уровня безопасности дорожного движения, профилактике дорожно-транспортного травматизма (в том числе с участием детей) в муниципальном образовании «город Екатеринбург» в 2021 году.

В 13:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная старту общероссийской акции «Цирк – детям села», приуроченной к Международному дню защиты детей. О проведении акции в населенных пунктах Свердловской области, о событиях в цирке Екатеринбурга к Международному дню защиты детей, о поддержке социальных проектов по развитию и популяризации культурных ценностей в области циркового искусства среди населения городского округа Заречный расскажут директор ФКП Росгосцирк «Екатеринбургский государственный цирк» Тамара Бортникова, начальник управления культуры, спорта и молодежной политики городского округа Заречный Яна Скоробогатова и начальник административно-хозяйственного отдела филиала АО «Концерн Росэнергоатом» «Белоярская атомная станция» Любовь Калиниченко. В конце пресс-конференции в прямом эфире состоится подписание соглашения о социальном партнерстве между администрацией города Заречный и Екатеринбургским цирком.

В 14:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная пренатальной диагностике наследственных болезней и пороков развития в Свердловской области. О методах пренатальной диагностики наследственных заболеваний, о выявляемых еще до рождения ребенка болезнях и отклонениях, о статистических данных по самым распространенным хромосомным аномалиям в Свердловской области расскажут начальник отдела организации медицинской помощи матерям и детям Министерства здравоохранения Свердловской области Наталья Зильбер, главный врач клинико-диагностического центра «Охрана здоровья матери и ребенка» Елена Николаева и ректор Уральского государственного медицинского университета Ольга Ковтун.

В 14:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится совместное заседание постоянной комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию и постоянной комиссии по экономическому развитию и инвестициям, промышленности и предпринимательской деятельности.

В 14:00 на площадке Общественной палаты Свердловской области (ул. Малышева, 101, к. 301) состоится подписание соглашений о взаимодействии с региональными общественными организациями при проведении выборов депутатов Государственной думы Российской Федерации, Законодательного собрания Свердловской области, очередных выборов депутатов представительных органов муниципальных образований.

В 14:45 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится заседание постоянной комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию.

Екатеринбург. Другие новости 31.05.21

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