2 июня в Свердловской области ожидаются следующие события

02.06. 2021, среда

В 10:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится заседание постоянной комиссии по местному самоуправлению, культурной и информационной политике и связям с общественностью.

В 12:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится заседание постоянной комиссии по развитию образования, науки, физической культуры, спорта и молодежной политике.

В 13:30 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится заседание постоянной комиссии по социальной защите и здравоохранению.

В 13:30 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная запуску программы производственно-ориентированного обучения при Уральской торгово-промышленной палате. О проблеме качества подготовки специалистов и запуске программы, о механизмах взаимодействия образовательных учреждений и потенциальных работодателей, о практике новой системы обучения в IT-сфере расскажут вице-президент Уральской торгово-промышленной палаты Даниил Мазуровский, директор академии IThub Михаил Сумбатян и директор компании «741Студиос.ру» Максим Грохульский.

Екатеринбург. Другие новости 01.06.21

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