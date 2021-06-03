3 июня в Свердловской области ожидаются следующие события

03.06. 2021, четверг

В 10:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится заседание постоянной комиссии по бюджету и экономической политике.

В 12:00 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, холл 5 этажа) состоится выездная пресс-конференция ТАСС, посвященная проведению XIV сессии Европейско-Азиатского правового конгресса «Право как ценность». Об актуальности темы, а также о проведении в рамках деловой программы конгресса VI Алексеевских чтений «Социальная ценность права в современном обществе» расскажут председатель Ассоциации юристов России, председатель комитета ГД РФ по государственному строительству и законодательству, заслуженный юрист РФ, д. ю. н., профессор Павел Крашенинников; ректор Уральского государственного юридического университета, председатель Свердловского регионального отделения Ассоциации юристов России, заслуженный юрист Российской Федерации, д. ю. н., профессор Владимир Бублик; председатель Исполнительного комитета Европейско-Азиатского правового конгресса, заведующий кафедрой теории государства и права Уральского государственного юридического университета, заслуженный юрист Российской Федерации, д. ю. н., профессор Виктор Перевалов; президент Федеральной нотариальной палаты Российской Федерации, заслуженный юрист Российской Федерации, д. ю. н. Константин Корсик; председатель Суда по интеллектуальным правам, заслуженный юрист Российской Федерации, д. ю. н., профессор Людмила Новоселова; заместитель губернатора Свердловской области – руководитель аппарата губернатора Свердловской области и правительства Свердловской области Валерий Чайников; председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина и глава Екатеринбурга Алексей Орлов.

Екатеринбург. Другие новости 02.06.21

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