4 июня в Свердловской области ожидаются следующие события

04.06. 2021, пятница

В 09:00 от здания администрации Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, со двора) на выездное заседание отправится рабочая группа гордумы по вопросам развития дворового спорта. В повестке – «Объезд плоскостных спортивных сооружений, предлагаемых к реализации III этапа мероприятий «Спорт в каждый двор» в 2022 году».

В 9:30 в Октябрьском таможенном терминале (Екатеринбургский таможенный терминал, ул. Бахчиванджи, 2в, заезд с Речного переулка) начнется пресс-тур: «Таможенное оформление плодоовощной продукции». Журналистам покажут, кто и как проверяет свежие фрукты до того, как они попадают на прилавки магазинов и рынков; продемонстрируют работу таможенников при закрытии таможенного транзита прибывающих в регион автомобилей с овощами и фруктами; расскажут о порядке действия при оформлении скоропортящейся продукции. Спикеры: начальник Екатеринбургской таможни Евгений Горохов; представитель Россельхознадзора по Свердловской области; представитель склада временного хранения, где осуществляется государственный контроль.

В 10:00 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, 4 этаж, зал заседаний) состоится внеочередное заседание постоянной комиссии по экономическому развитию и инвестициям, промышленности и предпринимательской деятельности.

В 14:30 в здании Уральского государственного экономического университета (Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 62) состоится первый этап конференции Свердловского регионального отделения «Единой России». В работе конференции примут участие члены регионального политсовета партии и делегаты из местных отделений партии. Собравшиеся утвердят итоги предварительного голосования в Свердловской области и изберут делегатов от региона, которые примут участие в съезде партии «Единая Россия» 19 июня. Спикер – Виктор Шептий, секретарь СРО ЕР.

В 15:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная гастрольному туру Уральского государственного академического русского народного хора «Под окном черемуха колышется». О программе гастрольного тура, о подготовке артистов к турне после пандемийного 2020 года, об истории коллектива расскажут заместитель министра культуры Свердловской области Сергей Радченко, директор Уральского центра народного искусства имени Е.П. Родыгина Марина Боровкова, заместитель директора по концертно-гастрольной деятельности Надежда Старкова, художественный руководитель Уральского народного хора Николай Зайцев.

Екатеринбург. Другие новости 03.06.21

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