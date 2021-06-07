7 июня в Свердловской области ожидаются следующие события

07.06. 2021, понедельник

В 15:00 в Екатеринбурге в Законодательном собрании Свердловской области (ул. Бориса Ельцина, 10, 2 этаж) состоится заседание комитета по вопросам законодательства и общественной безопасности, депутаты рассмотрят вопрос о назначении выборов нового состава заксобрания.

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная обеспечению безопасности на водоемах Свердловской области. О статистике и причинах несчастных случаев на водоемах Свердловской области во время купального сезона прошлого года, о правилах безопасного поведения на воде, о требованиях безопасности к пляжам, а также о прогнозе погоды на ближайшие недели расскажут начальник отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по Свердловской области Ирина Каменных, заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Свердловской области Илья Власов, заместитель председателя Свердловской региональной организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество спасания на водах» Евгений Мокрушин, главный синоптик Уральского Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Галина Шепоренко.

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная проекту «Лето на заводе». О планах по развитию территории проекта в 2021 году, о его влиянии на повышение инвестиционной и туристической привлекательности округа, о поддержке проекта компаниями области и возможности тиражирования практики в регионы РФ, а также о событийной повестке летнего сезона и подробностях творческого лагеря Ural Creative Camp расскажут идейный вдохновитель проекта «Лето на заводе», директор «Агентства развития территорий 1732» Ян Кожан, директор центра городских компетенций Агентства стратегических инициатив Татьяна Журавлева, заместитель начальника управления молодежных проектов и программ Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) Татьяна Селиверстова, глава Сысертского городского округа Дмитрий Нисковских, пресс-секретарь Фонда президентских грантов Наталья Галанина, директор по управлению инвестиционными проектами компании «Атомстройкомплекс» Василий Литвинцев, директор по развитию и сбыту ГК «Полив Маркет» Наталья Поротова.

В 15:00 в Октябрьском районном суде Екатеринбурга (ул. Народной Воли, 81, зал № 109) состоится очередное заседание по делу бывшего директора «Титановой долины» Артемия Кызласова.

Екатеринбург. Другие новости 06.06.21

Куйвашев опять уехал в Европу. / На Свердловскую область идут дожди и грозы. / Отец спасенного мальчика дал показания на детекторе лжи, после чего семья уехала домой. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»