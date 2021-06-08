8 июня в Свердловской области ожидаются следующие события

08.06. 2021, вторник

В 09:30 в Ленинском районном суде (ул. Щорса, 68) состоится очередное заседание по уголовному делу в отношении бывшего замглавы СУ СКР Свердловской области Михаила Бусылко и бывшего заместителя областного прокурора Дмитрия Чуличкова, а также адвоката Владислава Вострецова, обвиняемых в получении взятки.

В 10:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится очередное заседание. Депутаты внесут корректировки в текущий бюджет города, затем рассмотрят еще ряд вопросов.

В 10:00 в Законодательном собрании Свердловской области (ул. Ельцина, 10, 4 этаж) состоится заседание комитета по социальной политике.

В 11:00 в Законодательном собрании Свердловской области (Екатеринбург, ул. Ельцина, 10, 3 этаж) состоится заседание комитета по аграрной политике, природопользованию и охране окружающей среды.

В 14:00 от здания Администрации города Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, со двора) на выездное заседание отправится рабочая группа гордумы по вопросам развития дворового спорта. В повестке – объезд плоскостных спортивных сооружений, предлагаемых к реализации на III этапе мероприятий программы «Спорт в каждый двор».

Екатеринбург. Другие новости 07.06.21

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