9 июня в Свердловской области ожидаются следующие события

09.06. 2021, среда

В 09:30 глава Екатеринбурга Алексей Орлов начнет объезд объектов дорожного ремонта (отправление от здания администрации города, пр. Ленина, 24а). В программе объезда ремонтные работы на улице Викулова, Попова, Ново-Московском тракте и строительство дороги на улице Металлургов. Особое внимание участники объезда уделят поселку Северка, где в рамках развития отдаленных территорий будут рассматриваться вопросы ремонта дорог, плотины и реконструкции школы.

12:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная планам уральских туристов на предстоящий летний сезон. О наиболее популярных и востребованных туристических направлениях, о ценах на путевки, о прогнозах по количеству туристов, а также о последних новостях туристической отрасли расскажут вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин, руководитель уральского отделения Российского Союза туриндустрии Михаил Мальцев, почетный консул Италии в Екатеринбурге Роберто Д'Агостино.

В 14:00 в Екатеринбурге на конечной остановке автобусного маршрута №21 (ул. Краснолесья, 19/1), пройдет брифинг, посвященный внедрению валидаторов для оплаты проезда в городском общественном транспорте. В брифинге примет участие заместитель директора филиала «Автобусные перевозки» ЕМУП «Гортранс» по эксплуатации Александр Ашихмин. Он пояснит, как показали себя валидаторы в ходе тестирования и расскажет о перспективах их внедрения на городских маршрутах.

Екатеринбург. Другие новости 08.06.21

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