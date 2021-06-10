10 июня в Свердловской области ожидаются следующие события

10.06. 2021, четверг

В 10:00 в «Синара-центре» (Верх-Исетский бульвар, 15/4) состоится пресс-завтрак с генеральным директором группы «Синара» Михаилом Ходоровским. Он расскажет об итогах, с которыми компания подходит к 20-летию со дня основания, а также обсудить планы и перспективы развития в различных отраслях: машиностроении, девелопменте, банковском бизнесе, сфере туризма и др.

В 11:00 на официальном портале Екатеринбурга екатеринбург.рф начнется онлайн-брифинг начальника управления культуры администрации города Ильи Маркова, посвященный празднованию Дня России. Он расскажет о программе праздника, поделится подробностями предстоящих мероприятий, а также ответит на вопросы журналистов.

В 12:00 в главном корпусе УрФУ (ул. Мира, 19) в ходе пресс-тура главный конструктор Уральского оптико-механического завода Алексей Чупов расскажет о реанимационном оборудовании АО «ПО «УОМЗ», покажет, как работают автоматические наружные дефибрилляторы, также сотрудники предприятия продемонстрируют основные процессы производства медицинской техники.

В 14:00 пресс-центр «Интерфакс-Урал» проведет онлайн-пресс-конференцию полномочного представителя президента России в Уральском федеральном округе Владимира Якушева «Об инвестиционной привлекательности регионов Уральского федерального округа». Речь пойдет об изменении позиций уральских регионов в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата, который ежегодно готовит АСИ. Также полпред расскажет об инвестиционном потенциале субъектов округа и проектах, которые могут привлечь средства, о ситуации с малым и средним бизнесом и о снижении административных барьеров. Пресс-конференция пройдет на платформе Zoom. Для подключения необходимо заранее пройти регистрацию по ссылке. Онлайн-трансляция будет идти на официальном YouTube-канале «Интерфакса».

В 14:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная проведению международного театрального фестиваля современной драматургии «Коляда-Plays» в 2021 году. О фестивале и его значении, о количестве поданных заявок и географии участников, о составе жюри и отборе победителей расскажут министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина, директор и художественный руководитель «Коляда-театра», президент фестиваля Николай Коляда.

В 17:00 в парке «Россия – моя история» (Екатеринбург, ул. Народной Воли, 49) состоится открытие мультимедийного выставочного пространства «Александр Невский. Судьба России», созданного с использованием технологий полного погружения. Участие в мероприятии примет министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина. Проект реализуется по инициативе учредителей Фонда святой Екатерины Андрея Козицына, Игоря Алтушкина и Андрея Симановского.

В 17:30 в сквере на улице Опалихинской (ориентир – строительный вагончик в районе дома №26 по ул. Опалихинской) состоится встреча председателя комитета благоустройства администрации Екатеринбурга Тамары Благодатковой, директора МБУ «Городское благоустройство» Антона Козлова и директора подрядной организации Николая Кладова с жителями микрорайона. На встрече будет представлен проект благоустройства сквера на Опалихинской, технологические и архитектурные решения предстоящих работ, а также состоится обмен мнениями по вопросам, которые интересуют жителей в связи с предстоящими в сквере благоустроительными работами.

Екатеринбург. Другие новости 09.06.21

Архивы «Нового Дня». Как праздновали победу над чехами. / Из-за жары Екатеринбург покинули комары. / Магомедсалам Магомедов: «анклавное» существование мигрантов – недопустимо. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»