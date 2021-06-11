11 июня в Свердловской области ожидаются следующие события

11.06. 2021, пятница

В 10:30 в Свердловском областном суде (ул. Московская, 120) продолжатся судебные прения по резонансному убийству Ксении Каторгиной.

В 11:00 в уральском полпредстве (Екатеринбург, ул. Добролюбова, 11, к. 120) состоится церемония вручения госнаград.

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная ходу работы в Свердловской области по разрешению ситуации с обманутыми вкладчиками кредитно-потребительских кооперативов (КПК). О ходе работы, о действующих правовых механизмах по защите прав обманутых вкладчиков, о межведомственном взаимодействии в этой сфере, а также об основах безопасного взаимодействия с кредитно-потребительскими кооперативами расскажут уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова, заместитель начальника Уральского ГУ Банка России Светлана Фурдуй, адвокат Свердловской областной экономической коллегии адвокатов, общественный помощник Уполномоченного по правам человека Свердловской области Станислав Извеков.

В 12:15 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная проведению на Урале открытых экспедиций по Демидовскому наследию как реализации механизма развития внутреннего туризма и бренда горнозаводской цивилизации. О развитии внутреннего и въездного туризма в Свердловской области, о формировании туристического бренда региона, о проведении открытых экспедиций по Демидовскому наследию и проекте шоу-парка аттракционов «Парк горнозаводской цивилизации» в Висиме, об оценке регионального креативного кластера с социально-экономической точки зрения и совершенствовании стратегии развития туристских дистанций как составных частей кластера расскажут заместитель министра инвестиций и развития Свердловской области Евгений Копелян, генеральный директор управляющей компании туристического кластера «Гора Белая» Леонид Гункевич, историк, преподаватель УрФУ Андрей Ермоленко, сооснователь сообщества Ural Travellers Вячеслав Пестриков, старший преподаватель кафедры международной экономики и менеджмента Института экономики и управления УрФУ, исследователь Дарья Зубакина и исполнительный директор Международного Демидовского фонда Мария Розанова.

В 15:00 в Доме Севастьянова (пр. Ленина, 35) губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вручит уральцам государственные награды Российской Федерации.

Екатеринбург. Другие новости 10.06.21

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