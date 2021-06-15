15 июня в Свердловской области ожидаются следующие события

15.06. 2021, вторник

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная ситуации с трудовыми мигрантами на территории Свердловской области. О количестве трудовых мигрантов на территории области на текущий момент, об особенностях режима пребывания, проживания и осуществления трудовой деятельности иностранных граждан в Свердловской области, о сферах, где задействовано наибольшее количество трудовых мигрантов, расскажут директор департамента по труду и занятости Свердловской области Дмитрий Антонов и начальник управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Свердловской области Ольга Петрова.

В 13:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная премьере оперы Рихарда Вагнера «Золото Рейна» в России и Германии, представленной в полусценическом варианте. О международном культурном обмене, об особенностях работы оркестровой академии и концепции постановки «Золота Рейна» в Екатеринбурге расскажут первый заместитель директора Свердловской филармонии Рустем Хасанов, автор и продюсер проекта «Золото Рейна», художественный руководитель RCCR Projects Николаус Рексрот, художественный руководитель Международной молодежной оркестровой академии – 2021, дирижер Кристоф Штеккер.

Екатеринбург. Другие новости 14.06.21

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