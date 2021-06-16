16 июня в Свердловской области ожидаются следующие события

16.06. 2021, среда

В 10:00 в Екатеринбурге в Законодательном собрании Свердловской области (ул. Бориса Ельцина, 10) состоится очередное заседание. С отчетом о деятельности правительства региона в 2020 году перед депутатами выступит губернатор Евгений Куйвашев.

В 10:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится заседание постоянной комиссии по местному самоуправлению, культурной и информационной политике и связям с общественностью.

В 12:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится заседание постоянной комиссии по развитию образования, науки, физической культуры, спорта и молодежной политике.

В 13:30 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится заседание постоянной комиссии по социальной защите и здравоохранению.

В 18:00 в администрации Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а) состоится встреча инициативной группы по благоустройству сквера на ул. Опалихинской с председателем комитета благоустройства Тамарой Благодатковой.

Екатеринбург. Другие новости 15.06.21

Архивы «Нового Дня» о первом матче ЧМ. / Власти опять переделывают концепцию парка Маяковского. Эскизы появятся не раньше 2022 года. / Поджигатели пуха трижды за выходные чуть не спалили наркологию (ВИДЕО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»