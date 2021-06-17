17 июня в Свердловской области ожидаются следующие события

17.06. 2021, четверг

В 09:30 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится совместное заседание постоянной комиссии по экономическому развитию и инвестициям, промышленности и предпринимательской деятельности и постоянной комиссии по бюджету и экономической политике. После окончания совместного

Заседания начнется внеочередное заседание постоянной комиссии по бюджету и экономической политике.

В 12:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится внеочередное заседание постоянной комиссии по местному самоуправлению, культурной и информационной политике и связям с общественностью.

В 14:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится заседание постоянной комиссии по экономическому развитию и инвестициям, промышленности и предпринимательской деятельности.

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная проведению Международного фестиваля EverJazz на базе «Иволга» 19 июня. О программе, об участниках и хедлайнерах фестиваля этого года, об инклюзивной составляющей, о развитии джазового искусства в России, а также об особенностях проведения фестиваля в условиях пандемии коронавируса расскажут со-продюсеры джаз-клуба EverJazz, организаторы Международного фестиваля EverJazz Ирина Щетникова и Алексей Глазырин, музыкант, лидер биг-бэнда, участник Международного фестиваля EverJazz Виталий Владимиров, директор центра инклюзивного образования УрФУ, директор АНО «Ген Гуманизма», эксперт по доступной среде, общественный деятель с инвалидностью Ольга Ориничева.

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная событиям и мероприятиям летнего периода 2021 в Свердловской области. О программе офлайн-мероприятий летнего сезона 2021 года, о том, как можно стать участником или зрителем, о соблюдении ограничительных мер в связи с пандемией коронавирусной инфекции во время мероприятий, а также о роли событийного туризма для развития региона расскажут и.о. директора Центра развития туризма Свердловской области Надежда Шестакова, руководитель проекта «АртРезиденция», организатор фестиваля «Демидов-фест» (пос. Черноисточинск) Екатерина Третьякова и директор Центра развития туризма города Каменска-Уральского, соорганизатор «Окрошка fest 2021» Марина Чистякова.

Екатеринбург. Другие новости 16.06.21

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