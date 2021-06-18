18 июня в Свердловской области ожидаются следующие события

18.06. 2021, пятница

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная премьере фильма «Последняя «Милая Болгария» Алексея Федорченко в Екатеринбурге. О работе над фильмом «Последняя «Милая Болгария», о замысле авторов, о полученных призах и наградах, о старте проката фильма в кинотеатрах, а также о государственной поддержке при производстве картины расскажут министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина, режиссер и продюсер фильма Алексей Федорченко, продюсер фильма Дмитрий Воробьев, директор сети «Премьер-зал» Владимир Петелин.

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная работе территориального центра медицины катастроф. Об основных итогах работы центра в 2020 году, о влиянии пандемии коронавирусной инфекции на текущий режим работы, о самых сложных случаях из практики ЦМК в 2020 и 2021 годах расскажут заместитель главного врача по лечебной работе государственного автономного учреждения здравоохранения Свердловской области «Территориальный центр медицины катастроф» Иван Фролов и заведующая отделом организации экстренной медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях государственного автономного учреждения здравоохранения Свердловской области «Территориальный центр медицины катастроф» Елена Медведева.

Екатеринбург. Другие новости 17.06.21

Архивы «Нового Дня» о митингах и нарушениях. / Опасные цеха Среднеуральской птицефабрики продолжат работать. / Фонд святой Екатерины наградили премией «Медицинский Олимп». Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»