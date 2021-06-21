21 июня в Свердловской области ожидаются следующие события

21.06. 2021, понедельник

В 11:00 в Серовском районном суде состоится оглашение приговора по делу депутата Свердловского заксобрания Александра Коркина, обвиняемого в причинении смерти по неосторожности.

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная старту избирательных кампаний в Свердловской области. О сроках и этапах избирательных кампаний, об особенностях проведения трехдневного голосования и обеспечении безопасности в условиях пандемии Covid-19 расскажет председатель Избирательной комиссии Свердловской области Владимир Русинов.

В 12:00 на городских площадях в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле и Каменске-Уральском начнется акция «Огненные картины войны». В память о начале Великой Отечественной волонтеры начнут наносить контуры картин, символизирующих вклад уральских городов в годы войны. Расстановка свечей запланирована на 19:00. Ориентировочно в 20:30 начнут зажигать свечи, а в 21:00 к волонтерам смогут присоединиться все желающие и выложить из свечей надпись: «Помним». В 22:00 пройдет минута молчания. В Екатеринбурге на площади Обороны волонтёры свечами выложат изображение памятника «Седой Урал». В Нижнем Тагиле в парке имени Бондина будет выложено изображение танка Т-34. В Каменске-Уральском на площади Ленинского комсомола появится огненное изображение самолета «Уральский алюминщик», который установлен на территории проходной УАЗа. Организатором акции является Всероссийское общественное движение «Волонтёры Победы» и партия «Единая Россия».

В 13:00 в Общественной палате Свердловской области (ул. Малышева, 101, ауд. 301) состоится брифинг Центра общественного наблюдения. В ходе пресс-конференции состоится открытие горячей линии центра. Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова, председатель Общественной палаты Свердловской области Александр Левин, председатель Избирательной комиссии Свердловской области Владимир Русинов подведут итоги подписания соглашений о взаимодействии ОП с политическими партиями, общественными палатами муниципальных образований и региональными общественными организациями при проведении выборов депутатов Госдумы, областного заксобрания и представительных органов муниципальных образований.

Екатеринбург. Другие новости 20.06.21

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