22 июня в Свердловской области ожидаются следующие события

22.06. 2021, вторник

В 09:30 в Екатеринбурге на конечной остановке трамвая «Улица 40 лет ВЛКСМ» (микрорайон ЖБИ) состоится передача заместителем главного врача городского Центра медицинской профилактики Александром Харитоновым представителям предприятия Гортранс значков с надписью «Привит от Covid». В ходе небольшого брифинга Александр Харитонов расскажет о ходе вакцинации в Екатеринбурге, а представители Гортранса – о мерах профилактики Covid-19 в общественном транспорте.

В 10:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится очередное, пятьдесят шестое, заседание. С отчетом о деятельности администрации города в 2020 году перед депутатами выступит глава Екатеринбурга Алексей Орлов.

В 12:00 в Уральском государственном юридическом университете на площади перед главным учебным корпусом (ул. Комсомольская, 21), у мемориала преподавателям, сотрудникам, студентам и выпускникам Свердловского юридического института, состоится торжественный митинг «Свеча памяти», посвященный 80-й годовщине начала Великой Отечественной войны.

В 14:00 от здания администрации Екатеринбурга на выездное заседание депутатской группы «Содействие развитию Ленинского района города Екатеринбурга». В повестке вопрос «Об объектах культурного наследия, расположенных на территории Ленинского района города Екатеринбурга, подлежащих ремонту, реставрации и приспособлению для современного использования (гостевой маршрут)». Участники мероприятия посетят Дом контор (ул. Малышева, 42 / ул. 8 Марта, 10), Особняк с элементами неоготики (ул.8 Марта, 20), жилой дом (ул. 8 Марта, 21), Дом купца Н.А. Грачева (ул. Чернышевского, 2), Госпиталь Екатеринбургского завода, где состоялось первое театральное представление (ул. Воеводина, 5), жилой дом Уралплана (ул. Пушкина, 14).

В 15:00 в конференц-зале Дворца культуры железнодорожников (Екатеринбург, ул. Челюскинцев, 102) состоится совместное заседание комитета по промышленности СОСПП и комиссии по цифровым и информационным технологиям СОСПП. Ожидается, что в мероприятии примут участие заместитель губернатора Свердловской области Олег Чемезов, первый вице-президент СОСПП Михаил Черепанов, вице-президент – директор макрорегионального филиала «Урал» ПАО «Ростелеком» Сергей Гусев, председатель совета директоров АО «Производственная фирма СКБ Контур» Дмитрий Мраморов, генеральный директор компании Naumen Вячеслав Атаманов, совладелец компании «Уральский центр систем безопасности» Андрей Антипинский, генеральный директор АО «НПО автоматики» Андрей Мисюра. Участники обсудят темпы цифрового развития региона. Главными темами обсуждения станут цифровые сервисы для промышленных гигантов, автоматизация работы крупных производственных предприятий, а также новые возможности цифровой трансформации. Пресс-подход состоится в фойе Дворца культуры железнодорожников в 14:30, до начала мероприятия.

Екатеринбург. Другие новости 21.06.21

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