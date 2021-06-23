23 июня в Свердловской области ожидаются следующие события

23.06. 2021, среда

Губернатор Евгений Куйвашев совершит рабочую поездку в Нижнюю Туру. Глава региона вручит жителям городского округа ключи от квартир в первом в Свердловской области наёмном доме.

В 11:00 на официальном портале Екатеринбурга (екатеринбург.рф) начнется трансляция брифинга Николая Вахлова – заместителя председателя комитета администрации города по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети, брифинг посвящен изменению автобусных маршрутов в Екатеринбурге с 1 июля 2021 года. Спикер расскажет, на каких маршрутах автобусов изменится нумерация и схема движения, а также поделится информацией о новом автобусном маршруте, который будет запущен уже через несколько дней.

В 13:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная проведению приемной кампании Дворца молодежи в 2021 году. Об особенностях кампании-2021, об образовательных программах и форматах обучения, об использовании сертификата персонифицированного дополнительного образования (ПФДО), а также о приеме детей на проекты технической направленности расскажут директор Дворца молодежи Александр Слизько, начальник Регионального модельного центра Свердловской области Екатерина Корьякина, начальник детского технопарка «Кванториум. Екатеринбург» Илья Репин, начальник центра цифрового образования детей «IT-куб. Верхняя Пышма» Михаил Томшин.

В 14:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная мировой премьере спектакля «Синяя Борода» театра «Провинциальные танцы». О работе над постановкой, о художественных и технических решениях спектакля, о международной творческой команде проекта расскажут хореограф, художественный руководитель театра «Провинциальные танцы» Татьяна Баганова, директор театра Ольга Паутова и композитор, автор музыки к спектаклю «Синяя Борода» Рио Вольта (Швейцария).

Екатеринбург. Другие новости 22.06.21

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