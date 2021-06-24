24 июня в Свердловской области ожидаются следующие события

24.06. 2021, четверг

В 10:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится заседание рабочей группы по вопросам развития дворового спорта. Участники заседания обсудят в том числе перечень плоскостных спортивных сооружений III этапа проекта «Спорт в каждый двор».

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная результатам работы уральских поисковиков в первом полугодии 2021 года. О результатах поисковых экспедиций «Вахта Памяти» на места боев Великой Отечественной войны в Волгоградскую, Ленинградскую, Псковскую, Новгородскую, Тверскую области и Республику Крым, о дальнейших экспедиционных планах до конца 2021 года, о проводимом обучении новых членов поисковых отрядов, в частности, о предстоящей «Школе поисковика 2021», о работе недавно созданного Объединения музеев поискового движения расскажут председатель совета областной организации «Ассоциация патриотических отрядов «Возвращение» Елена Скуратова, члены поискового отряда «Факел» при социально-профессиональном техникуме «Строитель» Николай Габрин и Родион Бумажников.

В 13:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная дорожным ремонтам в Свердловской области. О текущих дорожных работах на территории региона, о количестве заложенных на эти цели бюджетных средств, о контроле за выполнением работ, а также о реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в регионе в 2021 году расскажут заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Денис Чегаев, заместитель начальника отдела надзорной деятельности УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области Леонид Лиханов и заместитель главы Екатеринбурга по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Алексей Бубнов.

В 14:30 в Серовском районном суде состоится оглашение приговора по делу депутата Свердловского заксобрания Александра Коркина, обвиняемого в причинении смерти по неосторожности.

Екатеринбург. Другие новости 23.06.21

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