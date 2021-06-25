25 июня в Свердловской области ожидаются следующие события

25.06. 2021, пятница

В 10:30 в Свердловском областном суде будет оглашен приговор по делу об убийстве адвоката Константина Янышева в мае 2020. На скамье подсудимых екатеринбуржец Павел Денисов, обвиняемый в убийстве с особой жестокостью.

В 11:00 в Свердловском областном суде будет оглашен приговор подсудимым по делу об убийстве Ксении Каторгиной: Марату Ахметвалиеву, Михаилу Федоровичу и Екатерине Меньщиковой.

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная вопросам борьбы с наркозависимостью и незаконным оборотом наркотиков в Свердловской области. О статистических данных по выявлению наркозависимых в Свердловской области, о способах лечения и мерах профилактики, о мерах борьбы с незаконным оборотом наркотиков на территории региона, а также о запланированной программе мероприятий к Международному дню борьбы с наркозависимостью и незаконным оборотом наркотиков расскажут главный нарколог Свердловской области Олег Забродин и оперуполномоченный Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Свердловской области Елена Чернышева.

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная празднованию Дня молодежи в Екатеринбурге в 2021 году. О реализующихся направлениях социальной молодежной политики в городе, об интересах и активностях уральской молодежи, а также о программе мероприятий к Дню молодежи и формате их проведения расскажут заместитель начальника департамента – начальник управления молодежной политики департамента социальной и молодежной политики администрации Екатеринбурга Юлия Касимова, и руководитель молодежного центра «Лидер» центра внешкольной работы «Социум», лидер молодежного косплей-движения Светлана Федорова.

Екатеринбург. Другие новости 24.06.21

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