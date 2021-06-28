28 июня в Свердловской области ожидаются следующие события

28.06. 2021, понедельник

В 10:00 в ресторане «Гастроли» (Екатеринбург, ул. 8 Марта, 4) состоится пресс-завтрак гастрономического фестиваля уральской кухни, приуроченного к проведению выставки «Иннопром-2021».

В 11:00 в Октябрьском районном суде Екатеринбурга (ул. Народной Воли, 81) состоится очередное заседание по делу бывшего директора «Титановой долины» Артемия Кызласова.

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная ситуации с поиском пропавших людей в лесах Свердловской области. О статистике пропавших за весенне-летний период 2021 года, о применяемых методах обнаружения при поиске пропавших в лесах людей, а также об основных правилах безопасного пребывания в лесу расскажут заместитель начальника ГУ МЧС России по Свердловской области Сергей Щербаков и заместитель начальника отдела розыскной работы УУР ГУ Аркадий Болотов.

В 14:00 в Общественной палате Свердловской области (ул. Малышева, 101, ауд. 301) эксперты Центра общественного наблюдения Свердловской области обсудят отчет о мониторинге внешнего вмешательства в думские выборы 2021 года. В мероприятии примут участие председатель Координационного совета по общественному контролю за голосованием Общественной палаты РФ Максим Григорьев, заместитель председателя Общественной палаты Свердловской области Владимир Винницкий, члены рабочей группы по организации общественного наблюдения на выборах и защите прав и защите прав избирателей Общественной палаты Свердловской области, а также эксперты Центра общественного наблюдения.

В 14:00 в Екатеринбургской городской думе (пр. Ленина, 24а) пройдет третье пленарное заседание общественной палаты. Члены ОП обсудят состояние здравоохранения в городе и меры по предупреждению и профилактике распространения Covid-19 среди жителей города.

Екатеринбург. Другие новости 27.06.21

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