29 июня в Свердловской области ожидаются следующие события

29.06. 2021, вторник

В 10:00 в Законодательном собрании Свердловской области (Екатеринбург, ул. Ельцина, 10, этаж) состоится очередное заседание. Депутаты заслушают отчет об исполнении бюджета за 2021 год и доклад о сотрудничестве региона с Италией.

В 10:00 от здания администрации Ленинского района Екатеринбурга (ул. Чернышевского, 2) стартует пресс-тур, посвященный работе квартальных. Какие нарушения видят квартальные? Как они фиксируются? Какие последствия могут иметь выявленные нарушения и с какими трудностями сталкиваются квартальные в своей работе? Об этом расскажут директор МКУ «Служба заказчика Ленинского района» Георгий Рудаков, а также квартальные инспектора – Екатерина Шельпякова и Мария Харитонова. Далее в программе посещение микрорайона Ботанического, где Андрей Коновалов и Ольга Пахалюк расскажут, с какими нарушениями чаще всего сталкиваются квартальные в спальных районах города. Пресс-тур рассчитан на 2,5 часа.

В 10:00 в Екатеринбурге в здании котельной по ул. Алтайской, 64а, пройдут гидравлические испытания (опрессовки) тепловых сетей по улицам Алтайской и Патриотов в рамках подготовки к зимнему отопительному сезону. Будет проведена диагностика тепловых сетей с помощью локальной передвижной установки.

В 10:30 в консультативно-диагностической поликлинике Свердловской областной клинической больницы №1 (КДП СОКБ №1, ул. Волгоградская, 185) состоится торжественное мероприятие по запуску обновлённого центра телемедицины. В мероприятии примут участие представители руководства Министерства здравоохранения Свердловской области, главный врач СОКБ №1 Игорь Трофимов, заместитель главного врача СОКБ №1 по консультативно-диагностической поликлинике Андрей Машковцев и руководитель организационно-методического отдела КДП (в том числе телемедицинского центра) Никита Бызов.

В 11:30 в Октябрьском районном суде Екатеринбурга (ул. Народной Воли, 81) состоится очередное заседание по делу «Титановой долины». Планируется допросить бывшего директора ОЭЗ Артемия Кызласова.

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная празднованию 60-летия отряда «Каравелла». Об истории отряда, о проектах современных каравельцев, а также о запланированных праздничных мероприятиях юбилейного года расскажут командор отряда «Каравелла» Лариса Крапивина, штурман Владимир Мельчаков и шкипер Матвей Ваулин.

В 15:00 в Доме правительства (Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1, 10 этаж) состоится подписание соглашения о взаимодействии при организации и проведении выборов в сентябре 2021 года между Министерством образования Свердловской области и Избирательной комиссией Свердловской области.

Екатеринбург. Другие новости 28.06.21

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